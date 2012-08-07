Пятизвездочные отели, строящиеся во Владивостоке, хотят продать с молотка

5-звездочные гостиничные комплексы, возведенные во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012, могут быть проданы инвестору, а вырученные от продажи средства, примерно 240-400 млн евро, пополнят краевой бюджет.

Все дело в том, что у краевых властей законодательно нет полномочий для управления гостиничным бизнесом. В настоящее время Приморье управляет гостиницами в рамках подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». В принципе, как только заканчивается проведение саммита, соответствующие полномочия теряют свою силу.

Вопрос о возможности возмездной передачи двух гостиничных комплексов в реальный сектор экономики Приморского края в целях эффективного управления и получения налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет рассматривался на очередном заседании Экспертного совета по вопросам управления и распоряжения имуществом Приморского края.

Согласно материалам ОАО «Наш дом - Приморье» (оператор по строительству гостиничных комплексов), планируемый объем финансирования проекта в 2012 году составит не менее 6,034 млрд рублей. Проектный срок окупаемости составляет от 12 до 15 лет.

Генеральный директор ОАО «Наш дом - Приморье» (оператор по строительству гостиничных комплексов) Марина ЛОМАКИНА считает, что найти инвестора при соответствующей предпродажной подготовке возможно прежде всего за рубежом.

- Если мы говорим о продаже, то у нас два пути. Первый - продажа целиком ОАО «Наш дом - Приморье» на аукционе в открытой или закрытой форме. Понятно, что в этом случае акции компании будут оцениваться с учетом имеющихся обязательств и других проектов - ипотечное кредитование, игорная зона и собственно гостиницы. Второй вариант - выделение гостиниц в отдельную компанию и последующая продажа через аукцион. В этом случае гостиницы будут оцениваться как имущественный комплекс. На то, чтобы, как мы говорим, «упаковать сделку», потребуется год-полтора. Возможные покупатели? Есть инвестиционные фонды, которые покупают такие активы. Те же трастовые фонды, хедж-фонды. Из российских инвесторов на такую покупку могут пойти только такие крупные игроки как «Газпром», из частных инвесторов - Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ и ему подобные.

В любом случае для успешной продажи мы должны иметь объекты, сданные в эксплуатацию, и гостиничного оператора, который ими управляет. В противном случае иностранцы оценивать эти объекты недвижимости с точки зрения бизнеса не будут. К счастью, мы уже заключили договор с оператором с мировым именем (Hyatt International, международная сеть отелей высшего класса со штаб-квартирой в Чикаго). А значит, потенциальные инвесторы понимают, что, во-первых, недвижимость соответствует всем международным техническим требованиям и стандартам. Во-вторых, есть понятная доходность и известный оператор.

Досье "ЗР"

Первая из двух 5-звездочных гостиниц (Hyatt Vladivostok, Burny) будет передана оператору ориентировочно в октябре 2012 года, полноценное открытие (grand opening) намечено на апрель 2013 года. Открытие второй гостиницы - Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn последует два-три месяца спустя grand opening первого комплекса. Всего на территории Приморья сейчас работает около 40 гостиничных объектов с общим номерным фондом в 4 тыс. номеров. Самым высоким по классу в местном гостиничном фонде является 4-звездочный отель Hyundai. Согласно договору на управление, заключенному с Hyatt International, обе гостиницы числятся на балансе ОАО «Наш дом - Приморье», выручка также идет через счета приморской компании. Оператор, в свою очередь, получает вознаграждение в виде процента с прибыли.

По словам Марины Ломакиной, в 2013 году ОАО «Наш дом - Приморье» предварительно ожидает получить прибыль от эксплуатации двух гостиничных комплексов порядка 300-400 млн рублей. Ожидается, что на выплату дивидендов в 2013 году будет направлено 7 млн рублей в доход краевого бюджета. Не столь значительная, как кажется, цифра связана с тем, что в следующем году «Наш дом - Приморье» будет гасить кредитные обязательства по гостиницам.

Стоит отметить, что в случае принятия решение об отдельной продаже гостиниц за каждую из них можно будет выручить от 120 до 200 млн евро. Естественно, после соответствующей «обработки» инвестора, а на это уйдет не меньше года. В случае успешной реализации край вернет вложенные деньги с хорошей прибылью. В случае реализации гостиниц в комплексе с игорной зоной (при условии, если этот проект будет развиваться успешно) премия может составить еще $50-60 млн. Но при этом варианте денег придется ждать значительно дольше. На каком варианте остановятся законодатели - посмотрим.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".