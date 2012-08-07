Приморью требуются директора, менеджеры и пилоты. За дорого

На основе анализа вакансий, размещенных на дальневосточном сайте HeadHunter в июле 2012 года для Приморского края, служба исследований компании HeadHunter составила рейтинг Топ-10 вакансий с самыми высокими заработными платами.

1. Менеджер по продажам спецтехники Volvo CE - от 60 000 до 250 000 рублей (ООО "Ферронордик Машины", Владивосток).

2. Директор филиала - от 125 000 до 180 000 рублей (ООО "Комформ", Владивосток).

3. Директор филиала - от 90 000 до 200 000 рублей ("РоссКо", Новосибирск (Владивосток).

4. Начальник отдела внутреннего аудита - 120 000 рублей (FESCO, Владивосток)

5. Дивизиональный менеджер по Дальневосточному округу - от 100 000 рублей (ООО "Алкогольная Сибирская группа", Владивосток).

6. Финансовый директор - от 100 000 до 130 000 рублей ("Анкор", кадровый холдинг, Владивосток).

7. Специалист по внедрению проекта "Информационное общество" в государственных организациях - до 132 000 рублей ("Ростелеком", Владивосток).

8. Директор распределительного (логистического) центра (с возможностью переезда) - от 90 000 до 130 000 рублей (Распределительные центры «Магнит», Владивосток).

9. Командир воздушного судна Ми-8 - от 90 000 рублей (ОАО ААК "Прогресс", Арсеньев).

10. Convergence Application Software Engineer (NService App) - от 2500 USD (Группа компаний "Самсунг", Владивосток).

«Золотой Рог».