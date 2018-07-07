Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства

Совет директоров был обновлен на годовом собрании

Генеральный директор группы «Сумма» Лейла МАММЕДЗАДЕ сохранила пост председателя совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Транспортной группы FESCO).

Новый состав совета был сформирован на годовом собрании 28 июня. В него вошли пять представителей «Суммы» - Лейла Маммедзаде, директор группы «Сумма» по финансам и экономике Константин КУЗОВКОВ, юрист Шагав ГАДЖИЕВ, Дэнис Кант МАНДАЛ (член совета директоров ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», входит в группу «Сумма») и Константин КУРЛАНОВ.

В совет также переизбраны президент FESCO Александр ИСУРИН, старший партнер, председатель совета директоров финансовой группы GHP Group Марк ГАРБЕР, независимый консультант, член совета директоров АО «СУЭК» Наталья ИЗОСИМОВА и глава московского филиала TPG Capital Дмитрий ШВЕЦ.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Группе также принадлежат 25,1% акций ПАО «ТрансКонтейнер». Группе «Сумма» принадлежат 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.

Владелец «Суммы» Зиявудин МАГОМЕДОВ и его брат Магомед МАГОМЕДОВ в настоящее время находится под стражей, их обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Сообщалось, что Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета ПАО «Владивостокский морской торговый порт», в котором работает около 2,1 тыс. человек. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, под арестом в настоящее время находятся денежные средства, которые размещены более чем в десяти банках - преимущественно на Дальнем Востоке, в том числе в Сбербанке, Bank of China, Газпромбанке и других.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото группы "Сумма".