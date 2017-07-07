www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.38 р. 100 JPY: 53.08 р.
EUR: 68.95 р. 10 CNY: 88.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Приморье лидирует по количеству инвестпроектов для ВЭФ-2017

07 Июля 2017, 12:50 | Владивосток
Минвостокразвития России завершило отбор инвестиционных проектов для Восточного экономического форума-2017

148 инвестиционных проектов со всех дальневосточных регионов на общую сумму инвестиций 2,4 трлн рублей поступили на рассмотрение в Минвостокразвития России в рамках процедуры отбора для участия в Восточном экономическом форуме, который ежегодно проходит во Владивостоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.

"Восточный экономический форум стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран как Великобритания, Германия и ряда других. Инвесторы, чьи проекты будут выбраны для презентации на площадках форума, смогут бесплатно принять в нем участие и рассказать о своем проекте ведущим экспертам в сфере экономики и потенциальным партнерам. К числу приоритетных относятся те, что находятся в высокой степени готовности",  - прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По словам директора департамента управления проектами Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Александра Павлова, занимающегося отбором проектов, больше всего заявок поступило из Приморья.

«Из Приморья мы получили 31 заявку на 661,7 млрд рублей. На втором месте – Сахалинская область, предприниматели этого региона прислали 30 заявок на 41,6 млрд рублей. Третье место занимает Хабаровский край с 26 заявками с объемом инвестиций 120 млрд рублей», - отметил Александр Павлов.

По объему заявленных инвестиций лидируют проекты в сфере химии, нефтехимии и добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. Сумма инвестиций по таким проектам составляет 1,6 трлн рублей.

«Если говорить по сегментам, то больше всего заявок было подано в сфере туризма и гостиничного бизнеса – 20 проектов на 168 млрд рублей. На рассмотрение пришло 17 проектов в сфере транспорта и логистики с объемом инвестиций 172 млрд рублей и 16 сельскохозяйственных проектов на 38 млрд рублей», - прокомментировал Александр Павлов.

Напомним, в прошлом году для участия в Восточном экономическом форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей.

В этом году Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Ожидается, что число участников ВЭФ-2017 превысит показатели прошлого года, когда на Форум прибыло 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Автор:
Теги: минвостокразвития  инвестиции  экономика  вэф  Галушка  проекты  международное сотрудничество  приморье  Трутнев 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru