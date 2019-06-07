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Злополучные "Хаятты" продолжают мучить Приморье
Губернатор края поделился некоторой информацией относительно достройки и ввода в эксплуатацию двух 5-звездочных отелей во Владивостоке
Проект достройки и ввод в эксплуатацию двух 5-звездочных отелей во Владивостоке, начинавшихся строиться под брендом Hyatt, будет готов к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) в сентябре.
«Сейчас, когда прошли оплаты, компания, которая выкупила их, я думаю, в ближайшее время предоставит дорожную карту по их достройке и вводу в эксплуатацию, концепт. Я думаю, что к форуму они концепт и дорожную карту по вводу этих объектов сделают», - сказал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в интервью ТАСС на Петербургском экономическом форуме.
По его словам, в рамках достройки объектов предстоит решить также вопросы благоустройства прилегающей территории и подъездных путей, которые относятся к ведению городских властей.
Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», ООО «Парк-отель «Бурдугуз» (Иркутск, контролируется структурами Олега ДЕРИПАСКИ) заплатило за оба объекта смешные 3,7 млрд рублей. При этом собственно бюджету Приморского края, из которого финансировался мегапроект, достанется лишь незначительная часть от этой суммы. Все дело в том, что порядка 2,2 млрд рублей уйдут на погашение кредитных обязательств перед Сбербанком плюс процентов по ним.
Объекты выставлялись на аукцион с понижением цены 15 апреля на площадке «Российского аукционного дома» (РАД) повторно (запланированные на январь этого года торги не состоялись из-за отсутствия заявок).
В качестве одного из лотов фигурировал многофункциональный отель премиум-класса со SPA-комплексом, расположенный на улице Набережной на мысе Бурном. Вместе с гостиничным комплексом покупателю переходит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота равнялась 4,9 млрд рублей, минимальная цена - 2,1 млрд рублей.
Другим лотом являлся многофункциональный гостиничный комплекс премиум-класса на Корабельной набережной в бухте Золотой Рог. В состав лота вошли здание площадью 6,1 тыс. кв. м (степень готовности - 60%) и земельный участок площадью 1,5 га. Начальная цена этого лота составляла 5,5 млрд рублей, минимальная цена - 1,6 млрд рублей.
Оба объекта были приобретены по минимальной цене - 2,1 млрд рублей и 1,6 млрд рублей соответственно.
Досье газеты «Золотой Рог»
Строительство двух гостиниц было начато в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году во Владивостоке. В конце ноября 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже недостроенных с 2010 года гостиниц, содержание которых ежемесячно обходится краевому бюджету в 32 млн рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург.
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Продали бы китайцам или японцам, которые хотели их купить даже дороже, и они бы уже были бы готовы к восточному форуму. Так нет, продали чуваку который так же жрет из бюджета. И опять достройка будет за бюджетный счет.