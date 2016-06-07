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Завод СПГ и тепличный комплекс появятся в свободном порте Владивосток

07 Июня 2016, 16:11 | Владивосток

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало соглашение об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток с ООО «Агросервис». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Компания реализует сразу два проекта на общую сумму инвестиций 426,2 млн рублей: строительство мини-завода по производству сжиженного газа (СПГ) и создание тепличного комплекса по выращиванию овощей и ягод. В результате реализации проектов на территории Уссурийского городского округа появится 50 новых рабочих мест.

Строительство завода СПГ в блочно-модульном исполнении будет иметь производительность 21 000 тонн в год. Работа предприятия будет способствовать снижению расходов на отопление у местного населения, благодаря кардинальной замене энергоносителей – дорогостоящего мазута на экономичный природный газ. Развитие инфраструктуры направлено на замену устаревших котельных, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, на Уссурийском комбайновом заводе планируется сборка специального оборудования для перехода автомобилей с заправки бензином на газомоторное топливо. Это сократит расходы на топливо в четыре раза, так как литр СПГ стоит всего 8-10 рублей. В первую очередь им будет оснащен муниципальный транспорт (автобусы, грузовики и т.п.).

Помимо этого, около села Дубовый ключ в Приморском крае появится современный тепличный комплекс на 4 га земли. Резидент планирует выращивать до 220 тонн продукции в год (огурцы, помидоры и клубника).

«Статус резидента Свободного порта Владивосток дает административную поддержку и налоговые льготы. Это означает снижение рисков и сокращение сроков, что стимулирует реализовать «давние задумки, - поделился исполнительный директор ООО «Агросервис» Александр Семенцов. - Два наших проекта имеют прямую взаимосвязь. Использование газа при отоплении и освещении теплиц значительно сокращает расходы на электропотребление, а соответственно и цену на свежие овощи и клубнику для конечного потребителя».

На сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 76 заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 160,5 млрд рублей. В перспективе будет создано около 20 900 рабочих мест.

Справка «ЗР»:

Федеральный закон № 212 «О Свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим Свободного порта Владивосток предполагает большой спектр преференций. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль равен 0%, в течение 5 лет в федеральный и региональный бюджет, кроме того следующие 5 лет поступления в региональный бюджет равны 10% (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 5 лет налог на землю равен 0%. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сокращены сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство.

Для вхождения в Свободный порт потенциальному резиденту необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это должен быть новый бизнес, зарегистрированный на территории Свободного порта Владивосток. Во-вторых, объем инвестиций должен быть не менее 5 млн рублей в течение трех лет. И в – третьих, бизнес должен соответствовать разрешенным в законе видам деятельности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: свободный порт владивосток  завод  теплица  СПГ 



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