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Во Владивостоке крупнейший бизнесмен Азии представит свой прогноз будущего России в АСЕАН
Известный тайский предприниматель и благотворитель Викром Кромадит в рамках масштабной международной экспедиции «Караван Азия-2013» прибывает в Россию.
14 июня в 14.00 во Владивостоке в конференц-зале бизнес-центра Fresh Plaza (Океанский проспект, 17, 2 этаж) состоится открытый семинар известного тайского предпринимателя и благотворителя Викрома Кромадита под названием «Будущее России в АСЕАН глазами деловых кругов». Мероприятие пройдет в рамках его масштабной международной экспедиции «Караван Азия-2013».
По словам организаторов, все участники семинара смогут обсудить с Викромом Кромадитом перспективы делового сотрудничества между Россией и Таиландом, спрогнозировать, как будут выглядеть мир и Азия в будущем, какие корпорации и рынки будут доминировать в течение следующих 50 лет, а, возможно, и положить начало плодотворному сотрудничеству. Кроме того, Викром Кромадит расскажет о своих проектах – благотворительном фонде Amata Foundation, холдинге Amata Holding Co., экспедиции «Караван Азия» и представит свою книгу «Быть хорошим человеком» (перевод на русский язык бестселлера «Be a Better Man»).
Викром Кромадит уже третий год подряд организует многодневное путешествие по странам континента – автопробег «Караван Азия». Он видит Караван, как важную миссию в распространении идей единения Азии и всего мира. В 2013 году планы «Каравана Азии» масштабны: маршрут поездки проходит через Таиланд, Лаос, Китай, Северную Корею, Россию, Казахстан и Мьянму. В общей сложности путешествие займет 7 месяцев.
Экспедицию сопровождают телевизионные компании из Канады и Таиланда, которые снимают серию передач «Видеть мир с Викромом» (View the world with Vikrom), документальный сериал «Азия восходящая» (Asia Rising) и полнометражный фильм «Движимый» (Driven).
В Россию «Караван Азия» приедет 11 июня и пробудет здесь 51 день. За это время планируется посетить 11 крупнейших городов Дальнего Востока и Сибири – от Владивостока до Омска.
На семинар «Будущее России в АСЕАН глазами деловых кругов» приглашаются заинтересованные представители приморской бизнес-сферы и интеллектуальной элиты города. Участие в мероприятие бесплатное, по предварительной регистрации по телефону: 8 (423) 276-65-14 или электронной почте project@fprg.ru. Контактное лицо – Ольга Гальперина.
Досье: Организаторы мероприятия – фонд «Амата». Экспедиция «Караван Азия» проходит при поддержке Министерства иностранных дел Таиланда, Туристического ведомства Таиланда, Совета по инвестициям Таиланда и Департамента международного развития торговли. Викром Кромадит – один из самых успешных бизнесменов Юго-Восточной Азии, входит в список 40 самых богатых людей Таиланда по версии журнала Forbes. Кроме того, предприниматель написал несколько книг, разошедшихся общим тиражом более полутора миллионов экземпляров. Как считает сам Викром, его успех заключается в том, что в любой ситуации он действует честно и старается помочь всем, кто обращается к нему за поддержкой. Он считает, что когда человек думает не только о прибыли своей компании, но и благосостоянии своей страны, партнеров и всего общества, то он сможет добиться успеха и быть примером для подражания.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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