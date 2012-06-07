Деловая Россия - за революцию в экономике

Вернувшись с VIII Национального Форума «Деловой России» «Национальная предпринимательская инициатива: Бизнес-KPI для Правительства», председатель Приморского регионального отделения Дмитрий СУЛЕЕВ делится с читателями ЗР своими впечатлениями.

- Дмитрий Петрович, в самом названии VII Форума «Деловой России» «Бизнес-KPI для Правительства» заключен некий политический контекст. Так ли это?

- «Деловая Россия» была и остается сообществом представителей несырьевого и перерабатывающего бизнеса. Это, как правило, активные люди, имеющие высокий уровень образования. Кому, как не им, выступать сейчас в качестве экспертов в правительственных программах.

Владимир ПУТИН на декабрьском съезде «Деловой России» лично поставил задачу: к 2020 году вывести страну в первую двадцатку стран с лучшим инвестиционным климатом. А на каком месте мы сейчас? В рейтинге Всемирного Банка Doing Business по разным показателям между 130-м и 180-м. Владимир Путин пригласил деловых людей к диалогу с властью и обозначил формат: Национальная Предпринимательская Инициатива.

- И в чем же конкретно состоит национальная предпринимательская инициатива?

- По продвижению новых инициатив «Деловая Россия» активно сотрудничает с Минэкономразвития РФ, Агентством стратегических инициатив и Внешэкономбанком. Выделены 22 направления, но комплекс конкретных мер (или современным бизнес-языком «дорожные карты») сформулированы пока по четырем. Это - «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» и «Совершенствование таможенного администрирования».

Проиллюстрирую на примере таможенного администрирования. Сейчас грузы проходят российскую границу в среднем 50-70 суток. Разработанный комплекс мер подразумевает переход к модели пост-контроля и осуществление расчета и уплаты таможенных платежей после выпуска товара под финансовые гарантии. Прохождение таможни сократится до нескольких часов, это упростит развитие связей с зарубежными партнерами.

- У представителей среднего бизнеса, наверняка, возникли предложения по уменьшению налоговых ставок?

- Не уменьшению, а изменению. Мы прекрасно понимаем, что нам не дадут сократить налоги так, чтобы уменьшились поступления в бюджет. Но с другой стороны, улучшить инвестиционный климат в стране, не изменив налоговых ставок, невозможно.

«Деловая Россия» всегда выступает за компромисс интересов государства и предпринимателей. Если изменить налоги, то часть бизнеса выйдет из тени и поступление доходов может увеличиться.

Компромиссная концепция предложенного налогового маневра такова: ставка страховых социальных платежей установить на уровне 15 % для всех отраслей. Налог на прибыль - в размере 15% с первых 200 млн руб. прибыли, свыше – 20%. НДС для социально важных отраслей предложен на уровне 10%, для производителей предметов роскоши – 25%, для прочих отраслей 15%. Так отпадает необходимость введения отдельного налога на роскошь.

Если при проведении налогового маневра из тени выйдет половина теневого бизнеса, то дополнительные доходы бюджета от налогов составит 3,8 трлн. рублей. Это с лихвой заместит выпадающие доходы бюджета от снижения налоговых ставок.

- А если из тени никто не выйдет?

- Можно повысить целевые налоги.

- Хотите сказать, что новая схема налогообложения – уже решенный вопрос?

- В Государственной Думе сформирована межфракционная рабочая группа по продвижению этого проекта. Так сообщил на Форуме депутат Виктор ЗВАГЕЛЬСКИЙ. Он обещает, что изменения в Налоговый кодекс будут внесены довольно быстро. Как сложится – жизнь покажет.

- Что на Форуме показалось вам особенно интересным?

- По содержанию – заседание экспертного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Это - очень эффективный инструмент защиты предпринимателей от посягательств на их бизнес.

Бизнесмен в России очень уязвим, его можно сравнить с инкассатором - в любой момент можно подвергнуться нападению. И как показывает практика, большинство жалоб от предпринимателей связано с их преследованием со стороны правоохранительных органов… Именно поэтому нужна особая защита - публичная, которую могут обеспечить только объединенные силы власти, правоохранительных органов и общественности.

- Чем антикоррупционный проект «Деловой России» отличается от десятков других?

- Своей эффективностью. В наблюдательный совет антикоррупционного центра «Деловой России» входят представители 65 федеральных министерств и ведомств. В соответствии с распоряжением вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА Министерство экономики обязано два раза в год направлять отчет о деятельности центра в правительство. Центр на законодательном уровне выступает за запрет возбуждения уголовных дел без заявления потерпевших. В «Деловой России» считают, что если человек впервые совершил преступление, но возместил ущерб, то лишать его свободы не следует. Экспертный совет Центра настаивает на детализации статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В разных странах мира то, что у нас запихано в 159-ю статью разнесено по 6-15 разным статьям: отдельно мошенничество в сфере финансов, в сфере строительства и т.д. Сейчас нормы статьи 159 трактуются весьма произвольно, что легко позволяет привлекать к ответственности невиновных.

Существуя немногим больше года, центр помог десяткам предпринимателей в крайне сложных ситуациях. Конкретный пример - астраханское дело, когда в результате вмешательства «Деловой России» был отменен обвинительный приговор руководителю строительной фирмы.

Там сама суть дела вызывает вопросы: строительная компания вела ремонтные работы на объектах воинской части 64365. Воинская часть никаких претензий к подрядчику не имела. Экспертиза не нашла существенного завышения сметы. Военная прокуратура дважды отказывала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Нет потерпевшего. Речь идет о споре хозяйствующих субъектов, то есть это – дело арбитражного суда. Тем не менее, районный суд вынес приговор директору строительной фирмы «СтройКом» В.С. Воробьеву: 7 лет по статье «Мошенничество» и «Уклонение от уплаты налогов». Только в результате адресных обращений «Деловой России» - к главе Верховного суда, Генеральному прокурору и губернатору Астраханской области, депутатских запросов - решение суда было отменено и мера пресечения заменена с ареста на залог в 1000000 рублей. Думаю, это для многих предпринимателей представляет интерес.

Приморское региональное отделение «Деловой России» всегда открыто для взаимодействия.

Иван ЧЕРНОВ, "Золотой Рог".