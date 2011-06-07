Эйчаров приглашают на конференцию

Специалистов в сфере управления человеческими ресурсами 10 июня приглашают на главное HR-событие года - VI региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы управление персоналом: опыт и перспективы» пройдет в театре «Андеграунд» ВГУЭС.

Кроме выступления директоров по персоналу известных компаний, в конференции примут участие эксперты из центральных городов России. На доклад и деловую игру на тему «Хаос и Порядок: две корпоративные культуры организации» участников конференции приглашает председатель НП «Институт обучения через опыт», бизнес-тренер, консультант и коуч из Санкт-Петербурга Юрий ТЮШЕВ.

Гость из Москвы – бизнес-тренер и консультант, входящий в десятку лучших бизнес-тренеров России, автор бестселлеров «Как продать слона» и «Продажи на взлете» Ася БАРЫШЕВА проведет мастер-класс «HR-поддержка работы торговых подразделений». Президент Ассоциации консультантов по подбору персоналу Юлия САХАРОВА расскажет о глобальных тенденциях рынка занятости, а генеральный директор сети кадровых агентств и учебного центра «Успех» Елена РАУД сделает доклад на тему «Как стать директором по персоналу» в совершенно уникальном для Владивостока формате «Печа-Куча».

Организаторами мероприятия выступают Дальневосточная сеть кадровых агентств и учебный центр «Успех» при содействии администрации Приморского края.