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Иван Борисов покинет «Владхлеб»
07 Мая 2012, 02:48 | Владивосток
Генеральный директор ОАО «Владхлеб» Иван БОРИСОВ покидает должность, чтобы заняться реализацией инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства, - сообщает РИА PrimaMedia. Должность гендиректора «Владхлеба» займет Дмитрий ШИНКАРЕНКО.
Иван Борисов возглавлял крупнейшее предприятие хлебопекарной отрасли края с октября 2008 года. По информации агентства, в ближайшее время Иван Борисов приступит к реализации инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства, пока сохранив за собой общественную должность руководителя НО «Дальневосточная Ассоциация производителей муки, хлеба и кондитерских изделий».
«Золотой Рог».
Автор: ИА PrimaMedia.Ru
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