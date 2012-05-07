Иван Борисов покинет «Владхлеб»

Генеральный директор ОАО «Владхлеб» Иван БОРИСОВ покидает должность, чтобы заняться реализацией инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства, - сообщает РИА PrimaMedia. Должность гендиректора «Владхлеба» займет Дмитрий ШИНКАРЕНКО.

Иван Борисов возглавлял крупнейшее предприятие хлебопекарной отрасли края с октября 2008 года. По информации агентства, в ближайшее время Иван Борисов приступит к реализации инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства, пока сохранив за собой общественную должность руководителя НО «Дальневосточная Ассоциация производителей муки, хлеба и кондитерских изделий».

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