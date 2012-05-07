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«Дальприбор» с дивидендами
07 Мая 2012, 02:30 | Владивосток
Акционеры ОАО «Дальприбор» на годовом собрании приняли решение направить на выплату дивидендов 13,683 млн рублей.
Стоит отметить, что «за бортом» нового состава совета директоров, избранного на годовом собрании, остался известный предприниматель Дмитрий СУЛЕЕВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
Автор: Ольга Добролюбова
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