Продажа алмазов становится на поток

Алмазное сырье на сумму $12,9 млн было продано АК «АЛРОСА» на торгах во Владивостоке, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В торгах, которые прошли в Евразийском алмазном центре (ЕАЦ), приняли участие 22 компании из Китая, Южной Кореи, Индии, Европы, России и других стран. Как сообщили в АЛРОСА, объем продаж составил 461 тыс. карат, в том числе технических алмазов - 440 тыс. карат на сумму $4,924 млн, алмазов ювелирного качества - 21 тыс. карат на $7,98 млн. Основными покупателями стали компании из Индии и Китая.

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», во время торгов был открыт постоянный специализированный пост акцизной таможни. Теперь на площадке ЕАЦ создан полный комплекс условий для проведения продаж: здесь работает пост Гохрана РФ, хранилище ценностей, выстроены партнерские отношения со спецперевозчиком и банком.

Как отмечают в АЛРОСА, объединение функций торговой площадки, хранения, логистики, оформления и контроля в одном комплексе и расположение его в приаэропортовой зоне позволяет сократить время, необходимое на отправку продукции до 2-3 дней и создать комфортные условия для участников торгов.

Через дальневосточный филиал АК «АЛРОСА» планирует в 2017 году реализовать продукцию на сумму $73 млн (2 млн карат). В ближайшие три месяца пройдут аукцион камней крупных размеров от 10,8 карата, торги техническими алмазами.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.