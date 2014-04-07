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Авиакомпания "Владивосток Авиа" долеталась до банкротства

07 Апреля 2014, 18:43 | Владивосток

Процедуру банкротства инициировал миноритарный акционер авиакомпании

Как стало известно "Золотому Рогу", Арбитражный суд Приморского края ввел процедуру временного наблюдения в отношении ОАО "Владивосток Авиа" сроком на 6 месяцев.

Суд удовлетворил заявление ООО "Аэро-Груз" (Владивосток) о банкротстве ОАО "Владивосток Авиа", поданное еще в ноябре прошлого года.

Временным управляющим назначен Яков СЕДНЕВ.

Суд также признал обоснованным требование ООО "Аэро-Груз" в размере 3 млн 561,262 тыс. рублей основного долга, подлежащее включению в третью очередь реестра требований кредиторов АО "Владивосток-Авиа".

"Аэро-Груз" специализируется на организации грузовых перевозок, базируется во владивостокском аэропорту "Кневичи". Совладельцами компании, являются предприниматель Ольга ТРУШКИНА (доля в уставном капитале - 66,7%) и гендиректор компании Анатолий СЫТНИК (33,3%).

Ранее "Аэрофлот" принял решение объединить подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиатрассы" (САТ) в единого дальневосточного перевозчика "Аврора". Акции ОАО "Владивосток Авиа" были переданы компании САТ, которая в октябре 2013 года была переименована в ОАО "Авиакомпания "Аврора". 24 января 2014 года "Аэрофлот" передал 49% акций "Авроры" в собственность Сахалинской области, оставив в собственном распоряжении 51%.

Основными владельцами "Владивосток Авиа" являются САТ (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании Финпромбанка.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: "Владивосток Авиа"  банкротство 



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