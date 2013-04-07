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ОАО "Газпром" начало проектировать завод по производству СПГ во Владивостоке
"Проектированием мы уже сегодня занимаемся", — сказал он, не уточнив срока начала строительства, но подтвердив, что "Газпром" сохраняет планы ввода первой очереди предприятия в 2018 году.
Согласно материалам "Газпрома", в настоящее время в рамках реализации проекта "Владивосток-СПГ" утверждены результаты обоснования инвестиций, мощность предприятия составит 10-15 миллионов тонн в год.
"При этом мы будем готовы рассматривать возможности использования части вырабатываемой продукции для нужд морского и автомобильного транспорта", — отмечается в материалах газового концерна, пишет РИА "Новости".
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Комментарии
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Лёлька17:08, 07.04.2013#
Местные чиновники, не внимающие рекомендациям учёных, всесторонне знающих проблематику ГСЗ в Приморье, настойчиво и аргументированно предлагающих строить его в другом месте Приморского же края, - расписались в своей ангажированности Газпромом, - как иначе понять упорство в отстаивании худшего для природы и людей, непатриотичного решения?! Время такое на дворе, что каждый сейчас демонстрирует свою сущность, выявляет её наружу своими поступками. . . Время Космических перемен на пороге! И только, как писал В. Сидоров, цитируя великого провидца, "кто с Россией и кто за Россию, тот от гибели будет спасён". Быть за Россию - это и беречь каждый её лоскут, принимать самые безвредные для людей и природы решения. Чиновники, задумайтесь! Истинный прагматизм теперь - быть патриотами. Пришло время последнего выбора.
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Володя15:31, 13.04.2013#
Пусть проектируют но только за свой счёт, ни в коем разенельзя уничтожать природу Юга Приморья, где можно летом отдыхать, надо подключить международный WWF и, вслучае строительства, собирать голоса за отзыв губернатора-москаля. Жить надо по законам и конституции а не по понятиям ублюдков.
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