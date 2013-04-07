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ОАО "Газпром" начало проектировать завод по производству СПГ во Владивостоке

07 Апреля 2013, 14:23 | Владивосток

ОАО "Газпром" приступило к проектированию завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) во Владивостоке (проект Владивосток-СПГ), сообщил 6 апреля журналистам начальник департамента внешнеэкономической деятельности газового концерна Павел Одеров.

"Проектированием мы уже сегодня занимаемся", — сказал он, не уточнив срока начала строительства, но подтвердив, что "Газпром" сохраняет планы ввода первой очереди предприятия в 2018 году.

Согласно материалам "Газпрома", в настоящее время в рамках реализации проекта "Владивосток-СПГ" утверждены результаты обоснования инвестиций, мощность предприятия составит 10-15 миллионов тонн в год.

"При этом мы будем готовы рассматривать возможности использования части вырабатываемой продукции для нужд морского и автомобильного транспорта", — отмечается в материалах газового концерна, пишет РИА "Новости".

Автор: РИА "Новости"
Теги: проекты  владивосток  газпром  ВЭД  инвестиции  СПГ  газ 



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Комментарии

  • Псевдоним15:33, 07.04.2013#

    Вот и стройте его во Владивостоке. Нехер на Перевозную лезть

  • P.S. 19:30, 07.04.2013#

    Дурашко, это и есть так наз. Владивостокский ГСЗ - в б. Перевозной.

  • Р.P.S. 19:31, 07.04.2013#

    Им из Ма-асквы так на карте видно.

  • Юрий 15:54, 07.04.2013#

    Газпром-ПОШОЛ ВОН! Газпром -ПОШОЛ ВОН!

  • Mofack15:56, 07.04.2013#

    вы почему не принимаете таблетки, которые вам прописали?

  • Псевдоним11:52, 13.04.2013#

    тупица, когда завод запустят, тебе даже таблетки не помогут. только противогаз. а лучше, петля.

  • Псевдоним16:16, 07.04.2013#

    а зачем он нам нужен? летом ветер с перевозной будет приносить во владивосток кислотные дожди и тонны сажи.

  • P.S. 19:29, 07.04.2013#

    И все будут вспоминать губернатора, при котором это было допущено. Успеть бы ему съехать. . .

  • Лёлька17:08, 07.04.2013#

    Местные чиновники, не внимающие рекомендациям учёных, всесторонне знающих проблематику ГСЗ в Приморье, настойчиво и аргументированно предлагающих строить его в другом месте Приморского же края, - расписались в своей ангажированности Газпромом, - как иначе понять упорство в отстаивании худшего для природы и людей, непатриотичного решения?! Время такое на дворе, что каждый сейчас демонстрирует свою сущность, выявляет её наружу своими поступками. . . Время Космических перемен на пороге! И только, как писал В. Сидоров, цитируя великого провидца, "кто с Россией и кто за Россию, тот от гибели будет спасён". Быть за Россию - это и беречь каждый её лоскут, принимать самые безвредные для людей и природы решения. Чиновники, задумайтесь! Истинный прагматизм теперь - быть патриотами. Пришло время последнего выбора.

  • Псевдоним17:17, 07.04.2013#

    Да здравствуют КИСЛОТНЫЕ дожди. . . . . . . . . . . . . . . . . . !!!!!!!!

  • Псевдоним11:50, 13.04.2013#

    ага, к 18 году япония будет добывать свой газ, подводным способом. соответственно цены в юва упадут, газпром пососет свою трубу и завод спг останется очередным памятником долбое изма наших руководителей. аминь.

  • wolff11:52, 13.04.2013#

    к 2018 году будет 9 миллиардов людей (в основном китайцева) им этого завода не хватит. предлагаю строить сразу три во всех доступных местах.

  • Псевдоним12:40, 13.04.2013#

    спускай газ в унитаз!

  • Володя15:31, 13.04.2013#

    Пусть проектируют но только за свой счёт, ни в коем разенельзя уничтожать природу Юга Приморья, где можно летом отдыхать, надо подключить международный WWF и, вслучае строительства, собирать голоса за отзыв губернатора-москаля. Жить надо по законам и конституции а не по понятиям ублюдков.

  • серж17:28, 13.04.2013#

    то что работа появится это хорошо, платили бы еще достойно?

  • приморец20:54, 13.04.2013#

    надо всем миром сказать этим упырям - - убирайтесь вон, твари!!!

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