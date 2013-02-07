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Арбитражный суд Приморского края поставил точку в деле о "небесных фонариках"
В Арбитражный суд Приморского края обратилось ООО «Действие положительных эмоций» с иском к ООО «Небесные фонарики» и к индивидуальному предпринимателю Скавыш Е.Л. о защите исключительных прав.
ООО «Действие положительных эмоций» является обладателем товарного знака «Небесные Фонарики», зарегистрированного в отношении игр, игрушек. Под указанным товарным знаком происходит реализация летающей игрушки под наименованием «Небесные фонарики».
Однако 2 апреля 2010 года в едином государственном реестре юридических лиц было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Небесные фонарики». Одним из видов их деятельности являлось торговля играми и игрушками. Полагая, что общество незаконно использует товарный знак и нарушает исключительные права, истец обратился в суд.
Товарный знак общества «Действие положительных эмоций» представляет собой часть вечернего неба со звездами, на фоне которого изображен летящий фонарик. В то время как, изображение товарного знака общества «Небесные фонарики» представлен самой фразой в стандартном шрифтовом исполнении.
Касательно другого участника дела – индивидуального предпринимателя Скавыш Е.Л., то он обладает правом на товарный знак «Небесные фонарики» в отношении товаров и услуг. В то время, как свидетельство на товарный знак обществу «Действие положительных эмоций» было выдано только в отношении таких товаров как: игры и игрушки (МКТУ 28 класса).
В ходе судебного заседания, судом установлено отсутствие опасности смешения деятельности истца и двух ответчиков. Поэтому, руководствуясь статьями Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд решил в иске отказать, сообщила газете "Золотой Рог" Инга Солодовник, консультант по связям с общественностью Арбитражный суд Приморского края.
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и стоит их побить что бы ерундой не маились!!!