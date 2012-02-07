Малый и средний бизнес во Владивостоке поддерживают по разным направлениям

Важным фактором роста экономики любого города является развитие малого и среднего предпринимательства. Значительный вклад в экономику Владивостока вносят более 18 тысяч индивидуальных предпринимателей, около 11 тысяч малых предприятий и 95 средних. В бюджет Владивостокского городского округа от их деятельности поступает до 12% налоговых платежей, а доля предпринимательства в общем объеме оборота базовых отраслей экономики Владивостока составляет до 35%.

О различных формах поддержки малого и среднего бизнеса в интервью «ЗР» рассказала заместитель главы администрации города Владивостока Наталья ЗУБОВА.

- Наталья Валерьевна, можно ли сегодня говорить о том, что платформа для конструктивных отношений между предпринимателями и муниципальной властью создана?

- Да, сегодня активно работает Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства во Владивостоке. В соответствии с основополагающим законом на территории Владивостока действует долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 2009-2012 годы», которой предусмотрено оказание финансовой, имущественной, консультационной, информационной поддержки.

Администрацией Владивостока ежегодно осуществляется ряд мер, направленных на создание условий по развитию малого и среднего предпринимательства.

Значительная поддержка предпринимателям оказана путем снижения арендной платы за землю.

- В 2010 году по решению федерального центра была проведена актуализация кадастровой стоимости земель населенных пунктов Приморского края. Увеличение кадастровой стоимости земельных участков по Владивостоку отразилось на росте арендной платы по договорам аренды земельных участков. Как администрация Владивостока решала эту проблему?

- В целях создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства, стабилизации ценовой политики, снижения налоговой нагрузки на предпринимателей администрацией Владивостока были пересмотрены и снижены коэффициенты функционального использования, применяемые при расчете арендной платы по договорам аренды земельных участков.

Так, к примеру, коэффициент, применяемый «для эксплуатации и обслуживания объектов розничной торговли в магазинах и павильонах» был снижен с 22 до 12. В результате рост арендной платы по таким договорам с 248% снижен до 135%. Потери бюджета Владивостокского городского округа (ВГО) – 14 494 тыс. рублей в год.

Снижены коэффициенты, применяемые «для эксплуатации и обслуживания объектов розничной торговли в киосках, торгующих хлебом и хлебобулочными изделиями», «для эксплуатации объектов розничной торговли в киосках с газетами и журналами», «для эксплуатации и обслуживания гостиниц, отелей, мотелей» и других видов деятельности.

Таким образом, при снижении коэффициентов функционального использования средний рост арендной платы по договорам аренды земельных участков составил 30-40% к уровню 2010 года.

Потери бюджета ВГО от снижения арендной платы за землю субъектам малого предпринимательства составляют 86 403 тыс. рублей в год.

В соответствии с Решением Думы города Владивостока от 27.02.2003 № 173 для субъектов малого предпринимательства применяется коэффициент 0,4, корректирующий расчет арендной платы за пользование зданиями, сооружениями, их частями, находящимися в собственности муниципального образования город Владивосток. В 2011 году льготный коэффициент применен по 254 договорам к общей площади 27141,60 кв.м, что в общей арендной массе составляет 46,2%, увеличение к 2010 году составило 1,8%. Недополученные в 2011 году доходы бюджета от предоставления льгот составили 59006,2 тыс. рублей.

- Какую еще поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса оказывает администрация города?

- Были снижены коэффициенты К2, применяемые для расчета единого налога на вмененный доход. Например, для розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями с 0,45 до 0,3, а также принято решение о применении одинаковых коэффициентов К2=0,5 по стационарной и нестационарной розничной торговле прочими видами непродовольственных товаров, в результате все объекты розничной торговли поставлены в равные условия; для предпринимателей островных территорий до 0,6 – 0,1 и т. д.

Потери бюджета города в 2011 году от снижения коэффициентов К2 составляют 271 млн рублей.

Общая сумма потерь бюджета города в 2011 году по вышеперечисленным мерам поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства составила более 400 млн рублей.

- Насколько активно малый бизнес участвует в конкурсах по муниципальному заказу?

- По итогам 2011 года для муниципальных нужд размещено заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства на сумму 474,148 млн рублей. Доля заказов, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем объеме поставок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд составила 11,8%.

- Наталья Валерьевна, хотелось бы подробнее узнать о программе «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владивостоке», которая действует уже несколько лет.

- Целевая программа реализуется во Владивостоке с июля 2009 года. В сентябре 2011 в нее были внесены изменения, благодаря которым значительно расширены виды поддержки.

На сегодняшний день в программе предусмотрены 11 видов финансовой поддержки. Из них 9 – для субъектов малого и среднего бизнеса и 2 для организаций, образующих инфраструктуру поддержки. Всего за 2011 год финансовая поддержка оказана на сумму более 15 млн рублей. Получили поддержку 63 субъекта малого бизнеса и 4 организации инфраструктуры.

- Предпринимателей из каких сфер деятельности поддерживает программа?

- В программе предусмотрены 6 видов финансовой поддержки для предпринимателей, производящих и реализующих работы (услуги), и 3 вида – для бизнесменов, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли. Если провести анализ обратившихся к нам предпринимателей, то в прошлом году мы оказали финансовую помощь малым предприятиям, работающим в сфере полиграфии, общественного питания, производства пластиковой тары, грузоперевозок, производства земляных работ и др.

- Кроме финансовой помощи на что еще могут рассчитывать предприниматели?

- Предпринимателям города оказывается имущественная поддержка, в рамках которой за ними закреплено преимущественное право выкупа арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07. 2008 года 159-ФЗ. По состоянию на 01.01.2012 года заключено 117 договоров купли-продажи общей площадью 13 497,8 кв. м на сумму 449113,15 тыс. рублей. Нужно отметить, что для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена отсрочка платежа по выкупу помещений сроком на 5 лет. Таким правом воспользовались 102 предпринимателя.

Кроме этого, для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса сегодня очень важна консультационная и информационная поддержка. В прошлом году мы провели в рамках программы цикл из 27 семинаров по самым разным аспектам деятельности малых предприятий: это энергосбережение, налогообложение, пожарная безопасность, управление персоналом, инвестиционная привлекательность, охрана труда и др. Перечень наиболее актуальных тем определили сами предприниматели, исходя из своих потребностей. А для проведения семинаров мы приглашали практиков с большим опытом работы по этим направлениям.

В течение года в рамках программы проводились семинары для бизнесменов по муниципальным контрактам. В июне, например, прошел двухдневный семинар на очень актуальную тему развития дошкольных учреждений. Понятно, что открытие новых частных детских садов полностью не решит эту проблему в городе, но социальную нагрузку несколько снизит. Этот семинар нам готовили специалисты Хабаровска. Они приложили к семинару 5 справочных информационных пособий со всей нормативной базой по этой теме.

- Поддержка предпринимателей становится во Владивостоке все более существенной. В связи с этим предприниматели стали более активными?

- Если говорить о программе, то после принятия поправок мы проводили активную информационную политику, и это принесло свои плоды - количество обращений значительно увеличилось. Хотя в целом, к сожалению, предприниматели остаются пассивными. Этому, конечно, есть свое объяснение – каждый нацелен на свой бизнес, не замечая, что происходит вокруг. Но необходимо смотреть вперед и выходить на другой уровень общения. Только из диалога с реальным бизнесом власть может узнать о наиболее острых проблемах и оперативно их решить.

- В связи с тем что у города сегодня нет в собственности земли, многие предприниматели уводят бизнес в соседние города, например, в Артем. Как решается это проблема?

- Все земельные участки, которые не разграничены, находятся в компетенции субъекта Федерации. Конечно, власть старается решить эту проблему. Но бизнесу некогда ждать, когда власти договорятся, они – люди предприимчивые, поэтому находят свои пути решения проблем. Это их право. Хотя, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес развивался именно во Владивостоке.

- Год только начался – какие перспективы?

- Учитывая, что новые виды поддержки мы ввели только в сентябре 2011 года, то в этом году мы продолжим работу по этим направлениям, делая акцент на развитии инновационных предприятий, на стимулировании бизнеса по проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, модернизацию оборудования и помощь начинающим предпринимателям.

Кроме того, в связи с тем что в этом году действие программы заканчивается, мы уже приступили к разработке новой редакции, которая начнет действовать с 2013 года. Основные виды поддержки в ней останутся. Новые направления будут обсуждаться на ближайшем заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, и к концу лета 2012 года планируем обозначить итоговый вариант новой Программы.

Все основные направления работы администрации Владивостока находят понимание и поддержку предпринимателей, а чтобы предпринимателям обрести уверенность в завтрашнем дне, необходимо быть более инициативными и вести конструктивный диалог с властью.

Катерина ЗАЙЦЕВА, «Золотой Рог».