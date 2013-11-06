Во Владивостоке пройдет бизнес-семинар по защите от утечек информации

Компания InfoWatch поделится лучшими практиками по защите от утечек данных с представителями бизнеса во Владивостоке.

Компания InfoWatch, лидер российского рынка систем защиты корпоративной информации от внутренних угроз, приглашает на бизнес-семинар «Решения InfoWatch: защита информации, репутации, организации. Взгляд в будущее». Мероприятие пройдет 8 ноября 2013 в отеле «Гавань» (Владивосток, ул. Крыгина, 3). Участие в бизнес-семинаре бесплатное.

В фокусе семинара – практические аспекты обеспечения информационной безопасности в организациях любого масштаба и сферы деятельности. Эксперты из компании-лидера на рынке DLP поделятся простыми, но эффективными методиками защиты корпоративной информации. Участники смогут познакомиться с полным спектром новейших технологий и лучших в своем классе решений для защиты от внутренних угроз и получить ответы на интересующие вопросы.

Семинар станет не только технологическим мероприятием, но и площадкой для обсуждения вопросов бизнеса. Программа рассчитана на руководителей и владельцев бизнеса, ИТ-директоров, руководителей служб информационной безопасности, технических директоров.

Тематика докладов:

- Как защитить ценную для бизнеса информацию? Как выявить злоумышленников и получить уверенность в безопасности ценных и конфиденциальных данных?

- Как измерить репутацию бизнеса и защитить ее от слухов, дискредитирующей информации?

- Универсальная формула безопасности: защита бизнеса = защита информации + защита инфраструктуры.

- Решения InfoWatch для двух слагаемых.

- Внедрение инноваций, приближающих будущее.

Для посещения семинара достаточно зарегистрироваться.

ZRPRESS.RU, Владивосток.