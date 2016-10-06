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У Дальневосточного морского пароходства появились новые директора

06 Октября 2016, 10:12 | Владивосток

В совет директоров вошел куратор хода реструктуризации долга FESCO

Новыми членами совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) стали бывший топ-менеджер Credit Suisse Стивен ХЕЛМАН, который курирует ход реструктуризации долга FESCO, и президент FESCO Александрс ИСУРИНС.

Перестановки в совете произошли на внеочередном собрании акционеров пароходства в среду, проходившем в Москве.

При этом из состава совета директоров вышли генеральный директор ОЗК, член совета директоров группы «Сумма» Марат ШАЙДАЕВ и представитель Mercuria Energy Trading SA в России Александр ПОТАПУШИН.

Места в совете сохранили три представителя группы «Сумма» - председатель совета директоров группы Зиявудин МАГОМЕДОВ, исполнительный директор Лейла МАММЕД ЗАДЕ и директор по финансам и экономике Константин КУЗОВКОВ.

Также в совет переизбраны генеральный директор АО «Управляющая компания Уралсиб» Андрей УСПЕНСКИЙ, финансовый директор ООО «Карента» Сергей БАЗЫЛЕВ, партнер инвестиционного фонда TPG Capital Клайв Денис БОУД и глава московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital Дмитрий ШВЕЦ.

Досье «Золотого Рога»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), ж/д оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». Флот ДВМП состоит из 19 судов, а также 4 ледоколов в долгосрочной аренде. Группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: долги  fesco  ДВМП  Зиявудин Магомедов 



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