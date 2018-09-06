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"Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
ОАО «Терминал Астафьева» в Находке расширил парк специализированной техники еще на одну единицу - уникальную вакуумную чистящую машину. Ее аналоги сегодня есть только в портах Мурманска и Ванино. Так стивидор продолжает реализацию комплексной программы технического оснащения. Кроме того, на территории терминала в течение месяца установят еще 2 водяные пушки, а также продолжится наращивание пылезащитных экранов по периметру предприятия.
Свежим приобретением стала вакуумная чистящая машина производства компании DISAB, собранная на базе концерна VOLVO. Сотрудники «Терминала Астафьева», которые уже освоили новую технику, предварительно прошли двухнедельный курс обучения, организованный представителями шведской компании-производителя, специально приехавшими для этого в Находку.
«Это буквально шедевр шведской техники. Мощность силовой установки - 220 квт, емкость накопительного бункера - 10 кубометров. Машина способна чистить территорию порта от любого вида загрязнения - сухого, влажного, может выкачивать воду. Она заправляется дизельным топливом с экологическим классом «ЕВРО 5». При необходимости техника будет выезжать в соседний с терминалом жилой микрорайон для того, чтобы помогать муниципалитету с очисткой», - рассказал исполнительный директор «Терминала Астафьева» Александр Ганин.
Стоимость техники, которой на сегодняшний день могут похвастаться лишь три угольных порта в России - 57 млн рублей. Доставка осуществлялась из Швеции. Ранее в парке специализированной техники предприятия числились подметальная машина, вакуумная установка и промышленный пылесос немецкого производства.
Кроме того, продолжаются работы по установке защитных экранов по периметру предприятия. С северной и восточной сторон ограждение смонтировано целиком, его высота составляет 21 метр, это – самый высокий защитный экран среди всех портов Находки. В течение месяца ограждение будет возведено с южной стороны. Параллельно с этим на Терминале уже начали устанавливать защиту и со стороны моря. Причем, здесь высота экрана будет еще выше и достигнет 25 метров. Планируется, что эти работы предприятие завершит к декабрю 2018 года, что ознаменует окончание первого этапа перехода предприятия на закрытую перевалку угля.
Отметим, что настоящее время на предприятии по периметру пылезащитного экрана работают семь водяных пушек, одна из них - недавно установленная система итальянского производства, за один час способная покрыть 25 тысяч кв. метров. В ближайший месяц «Терминал Астафьева» ожидает поставки еще двух подобных агрегатов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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