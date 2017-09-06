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Стал известен первый резидент технопарка на острове Русском

06 Сентября 2017, 11:06 | Владивосток

Ордер первого резидента технопарка «Русский» на площадке III Восточного экономического форума (ВЭФ) получил основатель компании Rhonda Software (одно из крупнейших IT-предприятий на Дальнем Востоке) Андрей МИЩЕНКО. Символический ордер подписали президент «Сколково» Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ и глава Минобрнауки Ольга ВАСИЛЬЕВА, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Технопарк создается на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«Технопарк - это в первую очередь сервис. Набор  услуг, которые будут предоставляться молодым компаниям. Это очень важно», - пояснил на церемонии г-н Вексельберг.

Предполагается, что в технопарке молодым ученым будут помогать реализовывать их идеи, в том числе оказывать помощь в регистрации прав на интеллектуальную собственность.

Досье «Золотого Рога»

Rhonda Software - разработчик программного обеспечения. Основана в 1995 году во Владивостоке. Участник объединения компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт», резидент Фонда «Сколково».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из фотобанка ВЭФ.

Автор: Олег Клименко
Теги: технопарк  остров русский  сколково  виктор вексельберг 



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