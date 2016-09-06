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Во Владивостоке городская недвижимость и земля выставлены на торги
Администрация Владивостока предлагает в аренду сроком на 10 лет земельный участок на берегу моря под создание зоны отдыха и спорта. Аукцион назначен на 21 сентября.
Этот земельный участок расположен на берегу бухты Три поросенка в Уссурийском заливе (ул. Артековская, 1). Хорош он еще и тем, что рядом расположены шаморовская трасса и бухта Лазурная - традиционное место отдыха жителей и гостей Владивостока. Предназначена земля для создания здесь туристических баз, кемпингов, яхт-клубов, лодочных станций, административных объектов, связанных с организацией отдыха, туризма, занятиями физкультурой и спортом.
Участок выставляется на торги уже во второй раз (первый раз заявок не поступило), причем теперь, по условиям аукциона, цена лота осталась прежней - 1 млн. 157 тыс. рублей, а вот срок аренды удвоился и составляет 10 лет. Это позволит предпринимателю более уверенно планировать бизнес, вкладывать средства в развитие участка, предоставлять услуги и получать прибыль.
Аукцион назначен на 21 сентября. Заявки принимаются до 16 сентября.
Еще один аукцион состоится 27 сентября. На нем будут разыграны сразу 10 объектов недвижимости. Среди них, к примеру - объекты бывшего военного городка вместе с землей в районе Садгорода. В списке недвижимости - склады, хранилища, штаб, спортзал, другие подсобные помещения различной площади. Часть объектов представляют собой достаточно крепкие здания. При этом помещения и земля могут быть использованы под реконструкцию или новое строительство объектов административного назначения, связанных с организацией отдыха, туризма, занятиями физической культурой и спортом.
Еще один бывший военный городок - в районе пр. 100-летия Владивостока, 152д - также может обрести новую «гражданскую жизнь». Помещения бывшего свинарника с двумя обширными земельными участками - 20 тысяч и 5 тысяч кв. метров, могут быть использованы под объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, спортивные объекты и сооружения без трибун для зрителей, капитальные гаражи, стоянки автомобильного транспорта. Общая стартовая цена лота - 46,9 млн. рублей.
Кроме того, на аукцион вновь выставлен самый крупный объект Фадеевской овощебазы вместе с земельным участком и железнодорожными путями. Начальная цена - 225,4 млн. руб.
Как отмечают эксперты, благодаря четкой работе специалистов администрации Владивостока в городе создана по-настоящему прозрачная и открытая система аренды и продажи муниципальной собственности. В результате торгов помещения и земельные участки активно включаются в хозяйственный оборот, от чего выигрывают и город, и бизнес.
Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел.: 8 (423) 244-60-16; 245-40-85, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости». Электронная почта: mu_apmzn@mail.ru
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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