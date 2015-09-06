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ВЭФ: Семь дальневосточных проектов получат поддержку фонда Сколково
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке официально объявили, что семь дальневосточных стартапов получат поддержку фонда Сколково. Авторы проектов, которые официально стали резидентами фонда, представили краткие презентации своих проектов гостям ВЭФ и журналистам на вечернем мероприятии SK Party. Руководство фонда уверено, что в следующем году резидентов станет как минимум в три раза больше.
«Золотой Рог» поздравляет первых резидентов и представляет их краткие презентации:
Первый участник Сколково с Дальнего Востока – компания «Софтвелум» – создает продукты для трансляции видео в интернете. Эти разработки отмечены за высокую скорость работы и низкую стоимость. После четырех лет развития компания предоставляет свои услуги клиентам из 70 стран мира. Примечательно, что проект полностью разработан специалистами из Владивостока.
Второй стартап: МехатроникСервис. Представленный подукт – система позиционирования морских робототехнических систем. Технология позволит увеличить функциональные возможности подводных аппаратов и расширить круг выполняемых ими работ. По проекту уже выполнены научно-исследовательские и экспериментальные работы, получено три патента на изобретения. Планируется реализация систем управления в виде программных и программно-аппаратных средств, проведение морских испытаний, а также работа с потенциальными потребителями – производителями подводных аппаратов и организациями, выполняющими подводные работы.
Третий стартап: Технология лазерной коррекции зрения «Транс-ФРК». Специалисты-физики из Владивостока из частной компании ОстОптик разработали и успешно применяют технологию лазерной коррекции зрения, которая позволит корректировать близорукость у людей со сверхмалыми и сверхбольшими диоптриями. Проект разработан на основе отечественных эксимерных лазеров на российский элементной базе.
Четвертый стартап: Семейство антифрикционных материалов «Форум». Проект основан на уникальной технологии института химии ДВО РАН по получению нанодисперсного фторсодержащего материала (наноматериала – «ПГ»). Он позволяет на десятки процентов продлить срок эксплуатации машин и механизмов. Часть этих материалов уже давно продается в розницу в сегментах автоприсадок и средств ухода за личным оружием. Сейчас команда проекта готовит решения для обработки водопроводных труб, корпусов морских и воздушных судов, стволов артиллерийских систем, а также для укрепления эмали зубов человека.
Пятый стартап: производственная линия по переработке отходов красной рыбы в рыбий жир и муку. Проект разработан компанией «Технологическое оборудование». Это крупнейший интегратор в области береговой рыбопереработки на Дальнем Востоке. Их новая производственная линия включает в себя уникальные технические средства и информационные технологии – знания режимов обработки рыбного сырья. Такой подход позволил компании получать продукт более высокого качества, чем любые мировые аналоги. Руководство компании и основное производство находятся во Владивостоке. На данный момент они прошли экспертизу и регистрируют дочернее предприятие.
Шестой стартап: Медицинская уродинамическая система. Разработчики представили портативный аппарат, который измеряет различные медицинские показатели в урологии. Устройство портативно, врач-уролог выдает его больному домой. Такой подход позволяет определять заболевания точнее, чем при разовом измерении в кабинете врача. Примечательно, что в мире производителей таких аппаратов единицы и то, что российский аналог появился именно во Владивостоке – приятно в двойне.
Седьмой стартап направлен на разработку технологических процессов, которые обеспечат промышленный выпуск волокон из базальтоподобных горных пород с повышенными физико-техническими характеристиками. Разработчики проекта из Большого Камня собираются применять технологию при строительстве и утеплении домов.
Напомним, дальневосточное представительство фонда Сколково открылось в Приморье в апреле 2015 года. Первоочередная цель представительства – поиск потенциальных резидентов, формирование инновационного сообщества Дальнего Востока. За несколько месяцев работы, фонд получил проекты от 147 потенциальных резидентов, из которых порядка 70 находятся в активной проработке. 14 проектов находятся на экспертизе на статус участника Сколково, около 30 проектов – готовят заявки на статус. По планам дальневосточного представительства, к концу года увеличить количество резидентов от 15 до 25.
Примечательно, что из проектов, которые находятся в активной проработке большинство проектов из Приморского края (64%), среди других наиболее активных регионов – Амурская область (17%) и Хабаровский край (13%), активно вовлекается Республика Саха Якутия. На другие регионы приходится не более 5% потенциальных проектов.
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