В Приморье построят уникальный для края центр

Группа компаний "Аква Ресурсы" вместе с партнерами планирует инвестировать в создание транспортно-логистического центра ("Сухой порт") в Приморье $18,4 млн.

Как уже сообщал Zrpress.ru, 6 сентября, в ходе Дальневосточного инвестиционного конгресса было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации проекта строительства так называемого "Сухого порта". Документ подписали губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и президент ГК "Аква Ресурсы" Руслан КОНДРАТОВ.

Строительства терминала начнется уже в следующем году, полное завершение проекта планируется в 2016 году.

Место для транспортно-логистического центра выбрано в городском округе, на расстоянии 40 км от порта и станции Владивосток и 160 км от портов Находка и Восточный, в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Владивосток - Хабаровск.

Целью масштабного проекта является создание управляющего регионального транспортно-логистического центра для взаимодействия железнодорожного и морского транспорта. Центр позволит не только оптимизировать перемещение экспортных грузопотоков через порты Приморского края, но и способствовать загрузке Транссибирской магистрали в обратном направлении.

Реализация проекта также позволит вывести отгрузку мороженной рыбопродукции со станции Мыс Чуркин в район "сухого порта". Это даст возможность разгрузить станцию, которая в настоящее время хронически перегружена. Предложение уже поддержано ОАО "Владивостокский морской рыбный порт".

"Таким образом мы распределяем транспортную нагрузку на юге края. Соединив все потоки воедино, мы снимаем с города (Владивостока) транспортную нагрузку, улучшим экологию, сделаем доставку груза более быстрой и логичной, как это делается во всем мире", - сказал Руслан Кондратов.

Он также отметил, что благодаря проекту в Приморье будет создано более 300 рабочих мест.

Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что одно из приоритетных экономических направлений развития Приморья - максимальное задействование транзитных коридоров.

"Сухой порт" - один из элементов этих коридоров. Сегодня через Приморье ввозится большой объем грузов для регионов Дальнего Востока. Но товары, которые завозятся в Приморье через европейскую часть России, значительно дороже именно из-за транспортно-логистической составляющей. Формирование таких "коридоров" позволит систематизировать перевозку грузов, сделать ее оптимальной и снизить ценовую составляющую продукции", - сказал губернатор.Владимир Миклушевский отметил, что это не первый проект, который группа компаний "Акваресуры" реализует совместно с краевой администрацией. Он также выразил надежду, "Аква Ресурсы" не остановится на перспективном проекте, а будет и дальше продолжать активно участвовать в развитии региона.

Дальневосточный инвестиционный конгресс проходил 6 сентября во Владивостоке. В рамках конгресса подписано 11 международных соглашений.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы администрации ПК.