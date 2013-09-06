Азиатская NagaCorp вложит в развлекательную зону в Приморье $350 млн

Компания Naga Corporation Limited (управляет крупнейшим гостинично-развлекательным комплексом в Камбодже), администрация Приморского края и ОАО "Наш дом - Приморье" в рамках Дальневосточного инвестиционного конгресса 6 сентября подписали трехстороннее соглашение об инвестициях в развлекательную зону "Приморье".

По условиям соглашения NagaCorp Ltd вложит до 2025 года $350 млн.

"В состав комплекса будут входить гостиница на 1 тыс. номеров, казино и развлекательная зона. В среднем комплекс будет обслуживать около 2 тыс. человек одновременно. Мы надеемся, что все получится не хуже, чем, например, в Лас-Вегасе или Макао. В Приморье есть все условия для этого", - сказал журналистам после подписания документа (на снимке) президент NagaCorp Ltd ЧЕН Лип Кеонг.

Интегрированная развлекательная зона в Приморье создается на базе игорной зоны "Приморье" в районе мыса Черепахи бухты Муравьиная. Общая площадь территории - 620 га, первая очередь освоения - 263 га. На территории планируется строительство объектов туристско-рекреационного комплекса, гостиниц с игорными заведениями, аквапарка, благоустройство пляжа.

NagaCorp зарегистрирована на Каймановых островах, она специализируется на управлении отелями с игорными заведениями.

Дальневосточный инвестиционный конгресс проходил 6 сентября во Владивостоке. В рамках конгресса подписано 11 международных соглашений.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы администрации ПК.