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Дальневосточный инвестиционный конгресс: В Приморье подписано трехстороннее соглашение о строительстве отелей и казино

06 Сентября 2013, 18:16 | Владивосток

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 6 сентября, в ходе первого Дальневосточного инвестиционного конгресса провел встречу c генеральным директором ОАО «Наш дом – Приморье» Игорем Ватулиным и президентом компании Naga Corporation Limited Тан Сри доктор Чень Лип Кеонгом.

В ходе встречи стороны подписали трехстороннее соглашение о строительстве отелей и казино.

«С компанией Naga Corporation Limited у нас сложились партнерские отношения, и подписанное соглашение - тому доказательство. Создание интегрированной зоны – это возможность развивать   развлекательно-рекреационный центр и для приморцев, и для гостей», - отметил Владимир Миклушевский.

В свою очередь, Тан Сри доктор Чень Лип Кеонг отметил, что в Приморье есть все необходимые условия для создания рекреационных объектов  высокого уровня.

«Люди в Приморье гостеприимные. Мы планируем построить отель на тысячу мест, развлекательные зоны, казино. Весь комплекс рассчитан на две тысячи посетителей», - отметил президент Naga Corporation Limited.

Он также добавил, что компания Naga Corporation Limited готова к созданию международной развлекательной зоны.

«В Приморье есть все предпосылки для создания проекта, подобного Лас-Вегасу. Здесь есть и высокая деловая активность, и достойная окружающая среда. Важно, что все здания будущей зоны спроектированы с учётом требований экологии. Мы готовы внести свой вклад в сокращение выбросов», - подчеркнул господин Тан Сри доктор Чень Лип Кеонгом

Для справки. Naga World – это первый в Индокитае комплекс казино, предлагающий услуги международного класса и продукты для посетителей игорной и не игорной сферы из Индокитая, Юго-восточной Азии и других регионов. Naga World – огромный развлекательный центр, расположенный в столице Королевства Камбоджа, г. Пномпень, площадью 1,2 миллиона квадратных футов с игровыми автоматами, казино, гостиницей, караоке-залами, ресторанами и спа-салонами.

Напомним, всего в рамках Дальневосточного инвестиционного конгресса будет подписано 11 международных инвестиционных соглашений. Конгресс проходит на острове Русский 6-7 сентября.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: ИРЗ Приморье  Дальневосточный инвестиционный конгресс  миклушевский 



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