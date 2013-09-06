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Во Владивостоке начал работу Дальневосточный инвестиционный конгресс
Первый Дальневосточный инвестиционный конгресс (преемник Тихоокеанского экономического конгресса) в пятницу открылся во Владивостоке на острове Русском.
В работе форума принимают участие ведущие российские и иностранные политики, ученые, представители российских и иностранных компаний, эксперты, передает корреспондент ZRPRESS.RU c места события.
Конгресс, который называется "Дальний Восток: вектор инвестиционного сотрудничества в АТР", по данным организаторов, призван улучшить инвестиционный климат на российском Дальнем Востоке.
В рамках конгресса начала работу выставка "Инвестиционный потенциал Дальнего Востока и Байкальского региона - 2013", на которой представлены достижения и планы дальневосточных регионов в реализации наиболее крупных инвестиционных проектов и создания инвестиционной инфраструктуры.
Здесь же на 12 стендах презентована стратегия привлечения российских и иностранных партнеров для участия в приоритетных проектах субъектов Дальнего Востока и Байкальского региона.
В частности, Приморский край, где и проходит конгресс, представил видеопрезентацию, а также проекты по строительству нефтехимического комплекса, терминала "Астафьева", создания индустриального парка автомобильной техники, нового аэровокзального комплекса и интегрированной зоны "Приморье".
Основной акцент деловой программы конгресса сделан на рассмотрение опыта и практик привлечения инвестиций в регионы. Тематические секции будут посвящены ключевым отраслям, которые должны обеспечить развитие Дальнего Востока: транспорту, энергетике, кадрам, образованию, торгово-экономическим отношениям, науке, инновациям, продовольственной безопасности.
В частности, участники секции по вопросам энергетики обсудят перспективы развития углеводородной энергетики, привлечение инвесторов в энергетическую отрасль и связанные с этим вопросы тарифообразования.
Кроме того, в рамках конгресса планируется подписание 11 соглашений, в том числе, об инвестициях интегрированную развлекательную зону "Приморье" (Melco и ООО "Первая игровая компания Востока"), соглашения о сотрудничестве администрации Приморья с ОАО "РАО Энергетические системы Востока", с ОАО "Фонд развития Востока России" и ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", а также ряд других соглашений.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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