Саммит пройдет, а что дальше?

Бизнес-сообщество Приморья осознает масштаб вложенных в развитие края финансовых средств за последние годы. Понимает также, что в значительной степени эти инвестиции были связаны с подготовкой к проведению саммита АТЭС. Но сейчас международная встреча пройдет, и что будет дальше? Несколько мнений приморских предпринимателей и наблюдателей.

Инесса БАБИЧ, председатель совета бизнес-клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей предприятий ДФО, президент ООО «PR-агентство «Бабич и Партнёры»:

- Что нужно Дальнему Востоку для того, чтобы стать территорией развития, а не стагнации? Во-первых, принять тот факт, что люди уезжают из региона не по причине отсутствия работы или жилья, а из-за потока негативной информации, отсутствия патриотизма и гордости за город и край. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо применять комплексные меры по улучшению качества жизни, развивать индустрию впечатлений, организовывать деловые мероприятия, вкладывать в талантливых детей. Во-вторых, последние десять лет в различные сферы деятельности все чаще привлекаются московские консультанты, которые не знают специфики региона, да и налоги от деятельности московских консалтинговых компаний идут мимо краевого бюджета. Важно учитывать, что Дальний Восток - это еще и регион с высоким человеческим потенциалом: здесь достаточно специалистов, способных и желающих работать в серьезных стратегических проектах. В-третьих, необходимо предпринять серьезные усилия по формированию позитивного имиджа региона. Особенно не хватает продвижения на федеральном уровне Дальнего Востока как инвестиционно привлекательной площадки.

Александр ВЯЛКОВ, управляющий региональным офисом ВТБ24 в Приморском крае:

- Я считаю, что после проведения делового саммита АТЭС развитие нашего города продолжится, т.к. одна из задач саммита - привлечение внимания инвесторов. Столица Приморья преобразилась. Мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский, современные автомагистрали, новые системы водоснабжения и энергообеспечения - все это сделает жизнь владивостокцев комфортнее. Уверен: улучшение инфраструктуры нашего региона положительно повлияет на предпочтения инвесторов. Владивосток станет центром инноваций. ДВФУ превратится в настоящую инновационную площадку, где будут получать образование студенты из разных стран.

Начальник ДВЖД ОАО «РЖД» Михаил Михайлович ЗАИЧЕНКО:

- Я завидую жителям Приморского края и Владивостока. Саммит АТЭС – все-таки положительное событие – канительное, беспокойное, но он влил сюда, в край, добрую жизнь. И это очень здорово. Я думаю другие губернаторы завидуют, что вашему региону было такое серьезное денежное вливание, и так быстро решились многие проблемы.

Юрий АВДЕЕВ, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов:

- Важно, чтобы на саммите было заявлено о том, что Владивосток становится восточной столицей России, наделяется полномочиями города федерального уровня. Только тогда он может не декларативно, как записано в подпрограмме его развития в качестве международного центра сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а реально стать местом притяжения для сопредельных государств. Вот в этом случае о жизни после саммита можно говорить в значительном перспективном ключе.

Константин ДУЛОВ, почетный гражданин Владивостока, строил его с 1957 г., работал на должностях от мастера до председателя горисполкома 1989-90 гг.:

- Конечно, радует то, что за столь короткий срок для Владивостока было сделано так много. Планы, которые сегодня связываются с его развитием, очень большие, и в них просто с трудом верится. Последние двадцать лет оно шло какими-то отдельными «вспышками». Хотя и недавние заявления Игоря ШУВАЛОВА о необходимости в связи с вступлением России в ВТО развивать «восточное направление», и разговор с главой администрации Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ о том, что еще предстоит, дают надежду, что все, о чем говорится, конечно, будет. Вопрос – через сколько лет.

Нина ПОЛИЧКА, директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления, член Общественной палаты Российской Федерации (г. Хабаровск):

- Приморскому краю, безусловно, повезло в том, что саммит АТЭС решили проводить в приморской столице. Это позволило решить за федеральный счет множество инфраструктурных проблем, накопившихся во Владивостоке. Сегодня столица Приморья принимает огромное количество высокопоставленных гостей, которые, возможно, не заглянули бы сюда при других условиях, а некоторые из которых еще недавно и вовсе не знали о том, что где-то на востоке России есть такой город.

Заинтересуют ли их имеющиеся в крае возможности – инвестиционные, научные, туристические, - это уже зависит только от вас, от того, как сможете их преподнести и воспользоваться представившимся шансом. Поэтому ответ на вопрос «Ждать ли региону после саммита новых инвестиций, открытия новых производств и развития как традиционных, так и инновационных секторов экономики?» зависит только от вас самих. В этом плане, кстати, значительную роль может сыграть I Международный конгресс «Стратегия развития бизнеса. Возможности для инвестиций», который организуют ДВФУ и бизнес-клуб «Диалоги».

«Золотой Рог».