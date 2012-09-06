www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Компании Приморского края, принимающие участие в Деловом саммите АТЭС-2012

06 Сентября 2012, 01:20 | Владивосток

1. Группа компаний «Аква-ресурсы».

2. ЗАО «Стар-Джет».

3. Компания «Зеленые листья».

4. ОАО «ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина».

5. ОАО «Восточный Порт».

6. ОАО «Дальневосточное морское пароходство».

7. ОАО «ДЦСС».

8. ОАО «Наш дом - Приморье».

9. ООО «Амур Машинери Энд Сервисес».

10. ООО «Восточная стивидорная компания».

11. ООО «ДАЛТА-Восток-1».

12. ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток».

13. ОАО «Приморский горно-обогатительный комбинат».

14. Технохолдинг «Сумотори».

15. Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Владивостоке.

16. Представительство ОАО «НК «Роснефть» в Приморском крае.

17. VIMAR Holding Ltd.

18. ОАО «ДВЭК».

19. ОАО «ДВЭУК».

20. ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

21. ОАО «Восточная энергетическая компания».

22. Банк ВТБ24 (ЗАО) управляющий ОО «Владивостокский».

23. ВГУЭС.

24. Группа компаний RDS.

25. ЗАО «ИСТ-ФАРМ».

26. Кредитно-инвестиционная компания ООО «Смайл Финанс».

27. ОАО « Дальзавод».

28. ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

29. ООО «АКИРА».

30. ООО «Мицуи энд Ко.Москоу». Филиал во Владивостоке.

31. ООО «Ратимир».

32. ООО «Хэдхантер».

«Золотой Рог».

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru