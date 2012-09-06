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Компании Приморского края, принимающие участие в Деловом саммите АТЭС-2012
1. Группа компаний «Аква-ресурсы».
2. ЗАО «Стар-Джет».
3. Компания «Зеленые листья».
4. ОАО «ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина».
5. ОАО «Восточный Порт».
6. ОАО «Дальневосточное морское пароходство».
7. ОАО «ДЦСС».
8. ОАО «Наш дом - Приморье».
9. ООО «Амур Машинери Энд Сервисес».
10. ООО «Восточная стивидорная компания».
11. ООО «ДАЛТА-Восток-1».
12. ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток».
13. ОАО «Приморский горно-обогатительный комбинат».
14. Технохолдинг «Сумотори».
15. Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Владивостоке.
16. Представительство ОАО «НК «Роснефть» в Приморском крае.
17. VIMAR Holding Ltd.
18. ОАО «ДВЭК».
19. ОАО «ДВЭУК».
20. ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
21. ОАО «Восточная энергетическая компания».
22. Банк ВТБ24 (ЗАО) управляющий ОО «Владивостокский».
23. ВГУЭС.
24. Группа компаний RDS.
25. ЗАО «ИСТ-ФАРМ».
26. Кредитно-инвестиционная компания ООО «Смайл Финанс».
27. ОАО « Дальзавод».
28. ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
29. ООО «АКИРА».
30. ООО «Мицуи энд Ко.Москоу». Филиал во Владивостоке.
31. ООО «Ратимир».
32. ООО «Хэдхантер».
«Золотой Рог».
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