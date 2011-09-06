«Владивосток Авиа» по-прежнему летает в убыток

ОАО «Владивосток Авиа» в январе-июне 2011 года увеличило чистый убыток на 2,5% по сравнению с показателем первого полугодия 2010 года - до 747,6 млн рублей, говорится в отчете компании.

При этом выручка выросла на 9,8% - до 4 млрд 720,445 млн рублей. Увеличение выручки компания в отчете объясняет ростом среднего пассажирского тарифа на 8,7% с начала 2011 года.

Отметим, что передача ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» авиа-активов, принадлежащих ГК «Ростехнологии» (в том числе госпакета ОАО «Владивосток Авиа»), может состояться в ноябре 2011 года, после выхода распоряжения Правительства РФ по отчуждению от госкорпорации непрофильных активов.

Досье "ЗР"

В настоящее время 52,16% акций «Владивосток Авиа» принадлежат ГК «Ростехнологии», Финпромбанку - 12%, ЗАО «ДАСК» - 9,13%, ООО «Аэро-Груз» - 9,24%.