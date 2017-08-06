Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
Компания «Кухня-ДВ», резидент свободного порта Владивосток, реализовала инвестиционный проект, запустив придорожное кафе во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Статус резидента компания получила в декабре 2016 года. Сумма капиталовложений в проект составит более 6 млн рублей, планируется создать 14 рабочих мест.
Реализация проекта планируется в несколько этапов. Первым шагом в проекте стало открытие кафе быстрого обслуживания по ул. Камская в городе Владивосток.
По словам директора Дмитрия Комкина, в настоящее время компания ведет оформление необходимой документации для открытия второго объекта по ул. Бестужева. Объекты представляют собой отдельно стоящие здания на благоустроенной территории. К кафе организованы удобные подъездные пути и места для парковки.
«Динамичный ритм жизни Владивостока уже сформировал потребность горожан и гостей города в быстром и качественном сервисе в сфере общественного питания. Задача нашего проекта обеспечить такой сервис и здоровое качественное питание. Решение реализовать проект в статусе резидента свободного порта вызвано, прежде всего, экономической эффективностью предлагаемых преференций, возможностью пользоваться информационной и правовой поддержкой КРДВ и Минвостокразвития, благодаря которым эффективность проекта в среднем возрастает на 48%. Высвободившееся средства планируем направить на дальнейшее развитие проекта», - отмечает Дмитрий Игоревич.
В планах резидента открытие сети подобных объектов в разных районах Владивостока, а также, возможно, и за его пределами.
По словам вице-премьера - полпреда Президента России в ДФО Юрий Трутнев: «Когда компании вкладываю деньги, строят новые предприятия, создают рабочие места – это и есть экономическое развитие. Это новая жизнь, новое развитие регионов. В результате у нас появляется возможность привести в порядок инфраструктуру, получить совершенно нового уровня поступления в бюджет».
Отметим, во время рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил о том, что на сегодняшний день сдано 35 новых предприятий, до конца текущего года накопленным итогом будет построено 85 предприятий на Дальнем Востоке.
В настоящее время в Приморском крае в рамках действия режима СПВ 230 резидентов реализуют инвестиционные проекты с объемом инвестиций более 227 млрд рублей.
С момента реализации Федерального закона №212 от 13.07.2015 г. «О свободном порте Владивосток» в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 427 заявок на общую сумму инвестиций более 393 млрд рублей и перспективой создать более 38 тысяч рабочих мест. Статус резидента СПВ получили 265 компаний с проектами на общую сумму капиталовложений более 320 млрд рублей, планируется создать более 29 тысяч рабочих мест.
Новости тематики
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- "Соллерс" не хочет переходить с японских марок на китайские
- Приморье лидирует по количеству инвестпроектов для ВЭФ-2017
- Предпринимателям Владивостока рассказали, как вычислять воров на предприятии
- В Приморье появится еще один мост
- Владивостокская ТЭЦ-1 греет и освещает город уже 105 лет (фото)
- Сбербанк поможет проверить контрагентов
- Бизнесменов Владивостока научили выявлять мошенников
- Форум молодых предпринимателей "Рост" стартовал во Владивостоке
- Форум предпринимателей "Рост" 2016 пройдет во Владивостоке в новом формате
Новости раздела
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- В ассоциацию поддержки резидентов СПВ вступили 4 компании
- "Ростелеком" установил Wi-Fi в "Океане"
- Стало известно, почему периодически исчезают автобусы с владивостокских маршрутов
- "Соллерс" не хочет переходить с японских марок на китайские
- Приморье лидирует по количеству инвестпроектов для ВЭФ-2017
- Все директора аэропорта Владивосток сохранили свои посты
- Агентство по развитию человеческого капитала проводит ярмарку вакансий во Владивостоке
- Во Владивостоке появится 26-этажный деловой центр
- Аэропорт Владивостока накануне прихода новых акционеров стал убыточным
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рынок систем "ЭРА-ГЛОНАСС" стабилизируется в Приморье
- В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- Россияне нашли инструмент выгоднее банковских депозитов
- В Приморье компания сдает несколько тысяч человек в аренду
- На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
- Стратегическое соглашение о строительстве нового терминала в аэропорту Камчатки подпишут на ВЭФ-2017
- В генконсульстве США во Владивостоке готовятся к массовому сокращению персонала
- В Приморском крае экспорт рыбы и морепродуктов составил $430 млн
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном