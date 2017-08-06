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Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания

06 Августа 2017, 11:45 | Владивосток

Компания «Кухня-ДВ», резидент свободного порта Владивосток, реализовала инвестиционный проект, запустив придорожное кафе во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Статус резидента компания получила в декабре 2016 года. Сумма капиталовложений в проект составит более 6 млн рублей, планируется создать 14 рабочих мест.

Реализация проекта планируется в несколько этапов. Первым шагом в проекте стало открытие кафе быстрого обслуживания по ул. Камская в городе Владивосток.

По словам директора Дмитрия Комкина, в настоящее время компания ведет оформление необходимой документации для открытия второго объекта по ул. Бестужева. Объекты представляют собой отдельно стоящие здания на благоустроенной территории. К кафе организованы удобные подъездные пути и места для парковки.

«Динамичный ритм жизни Владивостока уже сформировал потребность горожан и гостей города в быстром и качественном сервисе в сфере общественного питания. Задача нашего проекта обеспечить такой сервис и здоровое качественное питание. Решение реализовать проект в статусе резидента свободного порта вызвано, прежде всего, экономической эффективностью предлагаемых преференций, возможностью пользоваться информационной и правовой поддержкой КРДВ и Минвостокразвития, благодаря которым эффективность проекта в среднем возрастает на 48%. Высвободившееся средства планируем направить на дальнейшее развитие проекта», - отмечает Дмитрий Игоревич.

В планах резидента открытие сети подобных объектов в разных районах Владивостока, а  также, возможно, и за его пределами.

По словам вице-премьера - полпреда Президента России в ДФО Юрий Трутнев: «Когда компании вкладываю деньги, строят новые предприятия, создают рабочие места – это и есть экономическое развитие. Это новая жизнь, новое развитие регионов. В результате у нас появляется возможность привести в порядок инфраструктуру, получить совершенно нового уровня поступления в бюджет».

Отметим, во время рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил о том, что на сегодняшний день сдано 35 новых предприятий, до конца текущего года накопленным итогом будет построено 85 предприятий на Дальнем Востоке.

В настоящее время в Приморском крае в рамках действия режима СПВ 230 резидентов реализуют инвестиционные проекты с объемом инвестиций более 227 млрд рублей.

С момента реализации Федерального закона №212 от 13.07.2015 г. «О свободном порте Владивосток» в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 427 заявок на общую сумму инвестиций более 393 млрд рублей и перспективой создать более 38 тысяч рабочих мест. Статус резидента СПВ получили 265 компаний с проектами на общую сумму капиталовложений более 320 млрд рублей, планируется создать более 29 тысяч рабочих мест.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Трутнев  инвестиции  кафе  общепит  полпред  ДФО  свободный порт  фастфуд 



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