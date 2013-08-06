Японский поставщик энергооборудования на о. Русский шантажирует российских партнеров

Не решив финансовые проблемы с бывшим генподрядчиком строительства мини-ТЭЦ «Океанариум» на о. Русском, торговый дом Sojitz Corporation пытается переложить все неурядицы с японским оборудованием на российскую сторону.

Как стало известно «ЗР», заказчик-застройщик станции ОАО «ДВЭУК» не оставляет попыток решить проблему с наладкой зарубежного оборудования, однако японская компания упорно не идет навстречу. Неоднозначная ситуация уже привела к удорожанию строительства, затягивается и ввод объекта в эксплуатацию.

Досье «ЗР»

«Соджиц Корпорейшн» (Sojitz Corporation Ltd) - торговая компания, занимающаяся разработкой, финансированием и сопровождением различных проектов по всему миру. Новое название компания получила 1 апреля 2004 года после объединения двух японских компаний «Ниссё Ивай Корпорейшн» и «Ничимен Корпорейшн». Торговый оборот компании составляет около $40 млрд. «Соджиц Корпорейшн» имеет более 60 офисов по всему миру. В настоящее время в компании работает около 16,5 тыс. человек. Сферы деятельности компании: машиностроение, нефтегазовая промышленность, телекоммуникации, авиастроение, минеральные ресурсы, химическая, текстильная промышленность, производство товаров общего потребления. «Соджиц Корпорейшн» является одним из ведущих поставщиков угля в Японии. Кроме того, компания является инвестором в проектах по разработке нефтегазовых месторождений, строительстве нефтехимических производств. Товарооборот с Россией и странами СНГ в разные годы доходил до $1 млрд. Давним деловым партнером и заказчиком Sojitz является ОАО «Газпром».

Мини-ТЭЦ «Океанариум» (мощность - 13,2 МВт; 29,54 Гкал/ч) предназначена для теплоснабжения строящегося Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум». Первоначально генподрядчиком строительства «под ключ» источников генерации о. Русского выступало ЗАО «Распределенная энергетика», с которым ОАО «ДВЭУК» заключило договор в 2009 году. Однако, столкнувшись с ситуацией, когда генподрядчик проваливает строительство всех мини-ТЭЦ («Океанариум», «Северная» и «Центральная»), в 2010 году расторгло договорные отношения. Начались судебные разбирательства, которые тянутся и по сей день. Несмотря на это, энергетикам удалось закончить создание энергоинфраструктуры для кампуса ДВФУ и других объектов саммита АТЭС-2012. Так, в прошлом году в эксплуатацию были введены станции «Северная» и «Центральная», распределительные электросети и магистральная теплотрасса. Срок ввода мини-ТЭЦ «Океанариум» сдвинулся на 2013 год из-за переноса площадки строительства по поручению правительства РФ.

Победителем нового конкурса на выполнение строительно-монтажных работ и пуско-наладки оборудования станции стала группа компаний «Комплексные энергетические решения». С приходом питерского холдинга, имеющего богатый опыт международного сотрудничества в энергосфере, возродилась надежда на скорый запуск объекта. Но новая проблема пришла оттуда, откуда ее не ждали.

Тонкости консультирования

Основным генерирующим оборудованием мини-ТЭЦ кроме пиковых водогрейных котлов являются газотурбинные установки (ГТУ). Для малой по мощности станции «Северной» были закуплены 2 голландские ГТУ (OPRA), для «Центральной» и «Океанариума» - 7 японских ГТУ (Kawasaki) большей мощности.

«Оборудование достаточно современное и, что еще важнее, - универсальное. В случае перебоев с подачей газа ГТУ будут работать на резервном дизельном топливе, не теряя в выработке мощности и своей эффективности. К сожалению, по технико-экономическим показателям в России аналогов таким машинам нет. ГТУ были закуплены еще в 2009 году ЗАО «Распределенная энергетика». Но, в частности, пока решался вопрос с переносом площадки строительства мини-ТЭЦ «Океанариум» и повторным проведением изыскательских работ, оформлением разрешительной документации, прохождением государственной экспертизы проекта, оборудование хранилось прежним генподрядчиком ненадлежащим образом», - говорит руководитель дирекции по строительству и реконструкции энергообъектов на территории Приморского края ОАО «ДВЭУК» Алексей ШАТУРИН.

По его словам, до проведения саммита АТЭС в сентябре 2012 года ТД «Соджиц Корпорейшн», представляющий в России интересы концерна Kawasaki, выполнял свои обязательства по контракту исправно. То есть все неполадки устранялись быстро и эффективно, поэтому монтаж пяти японских ГТУ на мини-ТЭЦ «Центральная» прошел в срок и без особых проволочек. А вот после саммита отношение японской стороны к своим обязательствам изменилось в корне. Так, в этом году при испытании машин на мини-ТЭЦ «Океанариум» неоднократно возникали утечки дизельного топлива. Вместо того чтобы устранять последствия, технические консультанты с японской стороны лишь выступали наблюдателями, в то время как всю работу выполняли строители станции. При этом «Соджиц Корпорейшн» неизменно требовало оплатить работу своих специалистов, в том числе за время «вынужденного» простоя. «На каком основании?» - вопрошает Шатурин.

Такие вопросы возникают практически по каждым неполадкам. «Недавно японская сторона браво рапортовала, что пуско-наладка одной из двух машин завершена. Мы установили, что это произошло путем переустановки исправных деталей с одной ГТУ на другую! Такие решения принимались без составления актов дефектовки поврежденных деталей и совершенно без нашего участия, хотя этого требуют как минимум условия договора. На наши вопросы, почему были предприняты самовольные действия, которые фактически привели к разукомплектованию второй ГТУ, ответов мы так и не получили. По нашему мнению, шла попытка скрыть истинную причину повреждения деталей. Вполне возможно, они были повреждены самими техническими консультантами», - не исключает представитель ДВЭУК.

«Выжать» по максимуму

Чем обосновывают свою позицию «Соджиц Корпорейшн», выяснить не удалось. Сергей СКОПОВ, представитель японского торгового дома во Владивостоке, на прошлой неделе не отвечал на телефонные звонки. Не брали трубку и в представительстве «Соджиц Корпорейшн» в Хабаровске, головном офисе компании на Дальнем Востоке.

По словам Сергея ОБРУБОВА, исполнительного директора ООО «Энергия-М» (компания является поставщиком ГТУ для мини-ТЭЦ «Океанариум»), подоплекой «перезагрузки» отношений между заказчиком проекта и японской стороной стали давние финансовые неурядицы, возникшие у «Соджиц Корпорейшн» с «ЗАО «Распределенная энергетика». А после того как было поставлено эксклюзивное оборудование, японская компания просто решила «выжать» максимум денег с контракта. «В чем это выражается? В поставку оборудования было включено определенное количество человеко-часов шефмонтажных работ. Это когда монтируется оборудование и приезжает наладчик из Японии, который смотрит за технологичностью запуска. Соответственно, наладчик дает потом свое заключение на ввод в эксплуатацию, если все смонтировано правильно. Такого заключения до сих пор нет. Между тем компания «ДВЭУК» оплатила человеко-часы в полном объеме, однако «Соджиц Корпорейшн» требует оплаты сверх оплаченного, аргументируя это тем, что гарантийный период прошел и они не обязаны ремонтировать что-то бесплатно. Как мне кажется, японская компания понесла некоторые убытки из-за работы с ЗАО «Распределенная энергетика» и теперь не хочет повторения ситуации. Но ведь данные обязательства сложились с другой компанией, и они не должны влиять на текущий процесс. Сегодня же выясняется, что ведение японского бизнеса подразумевает другое», - говорит Сергей Обрубов.

Без контракта

В ОАО «ДВЭУК» признают, что безальтернативный контракт на шеф-монтаж заключен на невыгодных условиях, где день японского инженера стоит порядка 105 тыс. рублей (стоимость услуг техинженеров в России в среднем обходится в 15-30 тыс. рублей). При этом российская сторона оплачивает дорогу и проживание. Когда осталось выполнить наладку последних машин, эффективность технических консультантов, которых предоставляет «Соджиц Корпорейшн», резко упала. Летом заказчик провел совещание с участием представителей японской стороны, на котором поставил вопрос нерационального использования человеко-часов, на что японская сторона отвечала лишь необходимостью заключения нового контракта.

Как отмечает Обрубов, проблема состоит в том, что покупать «работу» придется до тех пор, пока завод-изготовитель не даст добро на ввод в эксплуатацию. «А сейчас нам еще предлагают купить новый топливный насос взамен вышедшего из строя. Причем представитель завода-изготовителя на недавней встрече во Владивостоке заявил, что требуется провести экспертизу детали именно... в Японии. Сейчас мы до сих пор ждем официального ответа, куда и на каких условиях отправлять неисправную деталь, заодно запрашиваем стоимость новой, чтобы понять, есть ли смысл тратить время и деньги на ремонт», - признается Шатурин.

По его словам, в 2009 году оборудование выбиралось из расчета экономии и универсальности. Непосредственно Kawasaki реализует свою продукцию через «Соджиц Корпорейшн», таким же образом организовано ее обслуживание. Найти другого технического оператора нереально, так как производитель не дает своего согласия. «Мы хотим снизить свою зависимость от «Соджиц Корпорейшн», предлагаем им совместно с Kawasaki организовать на Дальнем Востоке сервисный центр или же отправить наших специалистов на учебу. Дальше разговоров дело пока не двигается. Но мы, во-первых, не теряем надежды найти альтернативный вариант ускорения процесса пуско-наладки, во-вторых, анализируем то, какие наиболее эффективные меры воздействия можно предпринять, в том числе на межгосударственном уровне», - уточнил Шатурин.

Для «Соджиц Корпорейшн» участие в строительстве источников генерации для саммита АТЭС-2012 - первый глобальный проект на российском электроэнергетическом рынке. До этого компания пыталась работать с крупным дальневосточным энергохолдингом, но пока эти попытки не увенчались успехом. Вряд ли и нынешняя эпопея станет надежным фундаментом для дальнейшей работы в России. Слишком высокая цена у бизнеса по-японски.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.