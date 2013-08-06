Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Японский поставщик энергооборудования на о. Русский шантажирует российских партнеров
Не решив финансовые проблемы с бывшим генподрядчиком строительства мини-ТЭЦ «Океанариум» на о. Русском, торговый дом Sojitz Corporation пытается переложить все неурядицы с японским оборудованием на российскую сторону.
Как стало известно «ЗР», заказчик-застройщик станции ОАО «ДВЭУК» не оставляет попыток решить проблему с наладкой зарубежного оборудования, однако японская компания упорно не идет навстречу. Неоднозначная ситуация уже привела к удорожанию строительства, затягивается и ввод объекта в эксплуатацию.
Досье «ЗР»
«Соджиц Корпорейшн» (Sojitz Corporation Ltd) - торговая компания, занимающаяся разработкой, финансированием и сопровождением различных проектов по всему миру. Новое название компания получила 1 апреля 2004 года после объединения двух японских компаний «Ниссё Ивай Корпорейшн» и «Ничимен Корпорейшн». Торговый оборот компании составляет около $40 млрд. «Соджиц Корпорейшн» имеет более 60 офисов по всему миру. В настоящее время в компании работает около 16,5 тыс. человек. Сферы деятельности компании: машиностроение, нефтегазовая промышленность, телекоммуникации, авиастроение, минеральные ресурсы, химическая, текстильная промышленность, производство товаров общего потребления. «Соджиц Корпорейшн» является одним из ведущих поставщиков угля в Японии. Кроме того, компания является инвестором в проектах по разработке нефтегазовых месторождений, строительстве нефтехимических производств. Товарооборот с Россией и странами СНГ в разные годы доходил до $1 млрд. Давним деловым партнером и заказчиком Sojitz является ОАО «Газпром».
Мини-ТЭЦ «Океанариум» (мощность - 13,2 МВт; 29,54 Гкал/ч) предназначена для теплоснабжения строящегося Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум». Первоначально генподрядчиком строительства «под ключ» источников генерации о. Русского выступало ЗАО «Распределенная энергетика», с которым ОАО «ДВЭУК» заключило договор в 2009 году. Однако, столкнувшись с ситуацией, когда генподрядчик проваливает строительство всех мини-ТЭЦ («Океанариум», «Северная» и «Центральная»), в 2010 году расторгло договорные отношения. Начались судебные разбирательства, которые тянутся и по сей день. Несмотря на это, энергетикам удалось закончить создание энергоинфраструктуры для кампуса ДВФУ и других объектов саммита АТЭС-2012. Так, в прошлом году в эксплуатацию были введены станции «Северная» и «Центральная», распределительные электросети и магистральная теплотрасса. Срок ввода мини-ТЭЦ «Океанариум» сдвинулся на 2013 год из-за переноса площадки строительства по поручению правительства РФ.
Победителем нового конкурса на выполнение строительно-монтажных работ и пуско-наладки оборудования станции стала группа компаний «Комплексные энергетические решения». С приходом питерского холдинга, имеющего богатый опыт международного сотрудничества в энергосфере, возродилась надежда на скорый запуск объекта. Но новая проблема пришла оттуда, откуда ее не ждали.
Тонкости консультирования
Основным генерирующим оборудованием мини-ТЭЦ кроме пиковых водогрейных котлов являются газотурбинные установки (ГТУ). Для малой по мощности станции «Северной» были закуплены 2 голландские ГТУ (OPRA), для «Центральной» и «Океанариума» - 7 японских ГТУ (Kawasaki) большей мощности.
«Оборудование достаточно современное и, что еще важнее, - универсальное. В случае перебоев с подачей газа ГТУ будут работать на резервном дизельном топливе, не теряя в выработке мощности и своей эффективности. К сожалению, по технико-экономическим показателям в России аналогов таким машинам нет. ГТУ были закуплены еще в 2009 году ЗАО «Распределенная энергетика». Но, в частности, пока решался вопрос с переносом площадки строительства мини-ТЭЦ «Океанариум» и повторным проведением изыскательских работ, оформлением разрешительной документации, прохождением государственной экспертизы проекта, оборудование хранилось прежним генподрядчиком ненадлежащим образом», - говорит руководитель дирекции по строительству и реконструкции энергообъектов на территории Приморского края ОАО «ДВЭУК» Алексей ШАТУРИН.
По его словам, до проведения саммита АТЭС в сентябре 2012 года ТД «Соджиц Корпорейшн», представляющий в России интересы концерна Kawasaki, выполнял свои обязательства по контракту исправно. То есть все неполадки устранялись быстро и эффективно, поэтому монтаж пяти японских ГТУ на мини-ТЭЦ «Центральная» прошел в срок и без особых проволочек. А вот после саммита отношение японской стороны к своим обязательствам изменилось в корне. Так, в этом году при испытании машин на мини-ТЭЦ «Океанариум» неоднократно возникали утечки дизельного топлива. Вместо того чтобы устранять последствия, технические консультанты с японской стороны лишь выступали наблюдателями, в то время как всю работу выполняли строители станции. При этом «Соджиц Корпорейшн» неизменно требовало оплатить работу своих специалистов, в том числе за время «вынужденного» простоя. «На каком основании?» - вопрошает Шатурин.
Такие вопросы возникают практически по каждым неполадкам. «Недавно японская сторона браво рапортовала, что пуско-наладка одной из двух машин завершена. Мы установили, что это произошло путем переустановки исправных деталей с одной ГТУ на другую! Такие решения принимались без составления актов дефектовки поврежденных деталей и совершенно без нашего участия, хотя этого требуют как минимум условия договора. На наши вопросы, почему были предприняты самовольные действия, которые фактически привели к разукомплектованию второй ГТУ, ответов мы так и не получили. По нашему мнению, шла попытка скрыть истинную причину повреждения деталей. Вполне возможно, они были повреждены самими техническими консультантами», - не исключает представитель ДВЭУК.
«Выжать» по максимуму
Чем обосновывают свою позицию «Соджиц Корпорейшн», выяснить не удалось. Сергей СКОПОВ, представитель японского торгового дома во Владивостоке, на прошлой неделе не отвечал на телефонные звонки. Не брали трубку и в представительстве «Соджиц Корпорейшн» в Хабаровске, головном офисе компании на Дальнем Востоке.
По словам Сергея ОБРУБОВА, исполнительного директора ООО «Энергия-М» (компания является поставщиком ГТУ для мини-ТЭЦ «Океанариум»), подоплекой «перезагрузки» отношений между заказчиком проекта и японской стороной стали давние финансовые неурядицы, возникшие у «Соджиц Корпорейшн» с «ЗАО «Распределенная энергетика». А после того как было поставлено эксклюзивное оборудование, японская компания просто решила «выжать» максимум денег с контракта. «В чем это выражается? В поставку оборудования было включено определенное количество человеко-часов шефмонтажных работ. Это когда монтируется оборудование и приезжает наладчик из Японии, который смотрит за технологичностью запуска. Соответственно, наладчик дает потом свое заключение на ввод в эксплуатацию, если все смонтировано правильно. Такого заключения до сих пор нет. Между тем компания «ДВЭУК» оплатила человеко-часы в полном объеме, однако «Соджиц Корпорейшн» требует оплаты сверх оплаченного, аргументируя это тем, что гарантийный период прошел и они не обязаны ремонтировать что-то бесплатно. Как мне кажется, японская компания понесла некоторые убытки из-за работы с ЗАО «Распределенная энергетика» и теперь не хочет повторения ситуации. Но ведь данные обязательства сложились с другой компанией, и они не должны влиять на текущий процесс. Сегодня же выясняется, что ведение японского бизнеса подразумевает другое», - говорит Сергей Обрубов.
Без контракта
В ОАО «ДВЭУК» признают, что безальтернативный контракт на шеф-монтаж заключен на невыгодных условиях, где день японского инженера стоит порядка 105 тыс. рублей (стоимость услуг техинженеров в России в среднем обходится в 15-30 тыс. рублей). При этом российская сторона оплачивает дорогу и проживание. Когда осталось выполнить наладку последних машин, эффективность технических консультантов, которых предоставляет «Соджиц Корпорейшн», резко упала. Летом заказчик провел совещание с участием представителей японской стороны, на котором поставил вопрос нерационального использования человеко-часов, на что японская сторона отвечала лишь необходимостью заключения нового контракта.
Как отмечает Обрубов, проблема состоит в том, что покупать «работу» придется до тех пор, пока завод-изготовитель не даст добро на ввод в эксплуатацию. «А сейчас нам еще предлагают купить новый топливный насос взамен вышедшего из строя. Причем представитель завода-изготовителя на недавней встрече во Владивостоке заявил, что требуется провести экспертизу детали именно... в Японии. Сейчас мы до сих пор ждем официального ответа, куда и на каких условиях отправлять неисправную деталь, заодно запрашиваем стоимость новой, чтобы понять, есть ли смысл тратить время и деньги на ремонт», - признается Шатурин.
По его словам, в 2009 году оборудование выбиралось из расчета экономии и универсальности. Непосредственно Kawasaki реализует свою продукцию через «Соджиц Корпорейшн», таким же образом организовано ее обслуживание. Найти другого технического оператора нереально, так как производитель не дает своего согласия. «Мы хотим снизить свою зависимость от «Соджиц Корпорейшн», предлагаем им совместно с Kawasaki организовать на Дальнем Востоке сервисный центр или же отправить наших специалистов на учебу. Дальше разговоров дело пока не двигается. Но мы, во-первых, не теряем надежды найти альтернативный вариант ускорения процесса пуско-наладки, во-вторых, анализируем то, какие наиболее эффективные меры воздействия можно предпринять, в том числе на межгосударственном уровне», - уточнил Шатурин.
Для «Соджиц Корпорейшн» участие в строительстве источников генерации для саммита АТЭС-2012 - первый глобальный проект на российском электроэнергетическом рынке. До этого компания пыталась работать с крупным дальневосточным энергохолдингом, но пока эти попытки не увенчались успехом. Вряд ли и нынешняя эпопея станет надежным фундаментом для дальнейшей работы в России. Слишком высокая цена у бизнеса по-японски.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Акционеры ДЭК вновь остались без дивидендов
- Гендиректору ДЭК могут продлить полномочия
- Япония предложила Приморью постороить ветряные электростанции
- РАО ЭС Востока устанавливает котлы-утилизаторы на площадке ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке
- Во Владивостоке частично обесточен мост через бухту Золотой Рог
- К "Силе Сибири" скоро добавится "западный" маршрут
- Михаил Прохоров дотянулся до дальневосточной энергетики
- "Газпром" начал продвижение продукции завода по производству СПГ во Владивостоке
- Во Владивостоке строить ТЭЦ "Восточную" будет ЗАО "Энергоремонт"
- Во Владивостоке "Крокус" обязали расплатиться по долгам за тепло на о.Русский
Новости раздела
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
Комментарии
-
-
-
Псевдоним17:53, 07.08.2013#
А вот я работая с этими японцами знаю, что все что написано в статье правда. Там только, забыли упомянуть, что японская сторона в марте месяце своим письмом отозвала один из неисправных генераторов ГТУ на доработку. Пришлось разбирать стену ТЭЦ, чтобы вытащить этот генератор весом 18 т. Это был еще тот "подарочек" от этой щепетильной нации.
-
s18:14, 07.08.2013#
Одно могу сказать статья заказная 100%, честнее японцев мало кого можно найти в мире, понятно, что среди всех есть разные люди, но в бизнесе репутация важнее всего, ни одна уважающая себя компания, а тем более с таким послужным списком, никогда просто так не станет делать что то. На лицо явные проблемы российского менеджмента в коммуникации с японскими партнерами. Да и скорее всего банальный обман идет с российской стороны, как обычно. Ну и не выполнение своих обязательств перед поставщиком
-
-
-
Псевдоним18:01, 07.08.2013#
бедные японцы нашли с кем связываться. . . . это вам не местные барыги с зеленки там москва кидает и подкидывает не на пару лямов ))) даа жаль япошек сейчас из-за "госрОспилов" долбаных думать будут что в россии только так бизнес и делаютХотя у нас его только так делать и можно если заработать хочешь ))))))))))))))
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно
Статья заказуха и попытка ДВЭУК отмазаться за будущие проблемы, когда зимой народ начнет мерзнуть. . . Бедный-бедный ДВЭУК, хотели попилить бабосики саммитовские, нашли ЗАО "Дядин племянник кума брата жены сын", а те и их кинули, несмотря на то, что родственнички да еще и япошек обидели по баблу. А новый подрядчик "Ибо-нех-было-пилить-гос-бабло" не в теме, есстессно, ему пох, а япошкам бабосики откель получать? Если то ЗАО с ними не расчиталось, а новое, как бэ к этим япошкам отношения и не имеет. . . Пусть ДВЭУКовские шишки пару лексусов продадут на саммитовские бабки купленные, да расплатятся с япошками за оборудование и консалтинг. . .