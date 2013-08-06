www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Энергетика
Распечатать

"Дальтехэнерго" представило новый логотип

06 Августа 2013, 19:49 | Владивосток

ОАО «Дальтехэнерго» проводит ребрендинг в рамках стратегии развития Ремонтно-строительного холдинга, входящего в ОАО «РАО ЭС Востока».

Новый образ компании содержит в себе идеологию мощного предприятия, обеспечивающего развитие и бесперебойную работу энергосистем Дальнего Востока, подчеркивает накопленный опыт, компетенции и производственные мощности.

При разработке нового логотипа ОАО «Дальтехэнерго» - управляющей компании Ремонтно-строительного холдинга - внимание было уделено простоте и лаконичности знака. Желто-серо-черная гамма нового фирменного стиля символизирует развитие, что соответствует стратегии Холдинга, нацеленной на активное внедрение перспективных видов деятельности, качественное выполнение и сокращение сроков выполняемых работ.

«Ребрендинг ОАО «Дальтехэнерго» является частью формирования Ремонтно-строительного холдинга с единой финансовой, маркетинговой, технической и информационной политикой. В перспективе все предприятия Холдинга объединит общий зонтичный бренд, отражающий четкую вертикальную структуру и укрепление позиций на рынке, - говорит генеральный директор ОАО «Дальтехэнерго» Денис Преснухин. - Как и прежде, приоритетом для нас остается предоставление полного комплекса качественных услуг по строительству, ремонту и обслуживанию энергетических объектов «под ключ».

Впервые новый логотип был представлен на выставочном стенде ОАО «Дальтехэнерго» в ходе Международной конференции по возобновляемым источникам энергии, прошедшей в Якутске в июне.

В течение года компания будет применять логотип на спецодежде сотрудников, паспортах строящихся и реконструируемых объектов, вывесках офисов и других носителях, выпустит сувенирную продукцию в новом фирменном стиле к профессиональному празднику - Дню энергетика.

Помимо обновления логотипа, в новом фирменном стиле выполнен интернет-сайт компании. Легкий дизайн и современное программное обеспечение позволяют просто и безопасно работать с информацией на сайте, для удобства постоянных пользователей архитектура ресурса осталась прежней. На главной странице посетители могут ознакомиться со свежими новостями Ремонтно-строительного холдинга и главными событиями топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.

Напомним, производственная программа Ремонтно-строительного холдинга на 2013-2016 годы предполагает участие в крупных инвестпроектах ОАО «РАО ЭС Востока» по строительству «Восточной» ТЭЦ во Владивостоке, ТЭЦ в Советской Гавани, 2-го энергоблока Благовещенской ТЭЦ, Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, котельной в Елизово и других важных для развития региона стройках.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: строительство  бизнес  ремонт  ребрендинг  энергетика  РАО ЭС Востока 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним12:17, 07.08.2013#

    А где логотип то?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru