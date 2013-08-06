"Дальтехэнерго" представило новый логотип

ОАО «Дальтехэнерго» проводит ребрендинг в рамках стратегии развития Ремонтно-строительного холдинга, входящего в ОАО «РАО ЭС Востока».

Новый образ компании содержит в себе идеологию мощного предприятия, обеспечивающего развитие и бесперебойную работу энергосистем Дальнего Востока, подчеркивает накопленный опыт, компетенции и производственные мощности.

При разработке нового логотипа ОАО «Дальтехэнерго» - управляющей компании Ремонтно-строительного холдинга - внимание было уделено простоте и лаконичности знака. Желто-серо-черная гамма нового фирменного стиля символизирует развитие, что соответствует стратегии Холдинга, нацеленной на активное внедрение перспективных видов деятельности, качественное выполнение и сокращение сроков выполняемых работ.

«Ребрендинг ОАО «Дальтехэнерго» является частью формирования Ремонтно-строительного холдинга с единой финансовой, маркетинговой, технической и информационной политикой. В перспективе все предприятия Холдинга объединит общий зонтичный бренд, отражающий четкую вертикальную структуру и укрепление позиций на рынке, - говорит генеральный директор ОАО «Дальтехэнерго» Денис Преснухин. - Как и прежде, приоритетом для нас остается предоставление полного комплекса качественных услуг по строительству, ремонту и обслуживанию энергетических объектов «под ключ».

Впервые новый логотип был представлен на выставочном стенде ОАО «Дальтехэнерго» в ходе Международной конференции по возобновляемым источникам энергии, прошедшей в Якутске в июне.

В течение года компания будет применять логотип на спецодежде сотрудников, паспортах строящихся и реконструируемых объектов, вывесках офисов и других носителях, выпустит сувенирную продукцию в новом фирменном стиле к профессиональному празднику - Дню энергетика.

Помимо обновления логотипа, в новом фирменном стиле выполнен интернет-сайт компании. Легкий дизайн и современное программное обеспечение позволяют просто и безопасно работать с информацией на сайте, для удобства постоянных пользователей архитектура ресурса осталась прежней. На главной странице посетители могут ознакомиться со свежими новостями Ремонтно-строительного холдинга и главными событиями топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.

Напомним, производственная программа Ремонтно-строительного холдинга на 2013-2016 годы предполагает участие в крупных инвестпроектах ОАО «РАО ЭС Востока» по строительству «Восточной» ТЭЦ во Владивостоке, ТЭЦ в Советской Гавани, 2-го энергоблока Благовещенской ТЭЦ, Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, котельной в Елизово и других важных для развития региона стройках.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.