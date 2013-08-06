Вместе дело спорится!

Купить квартиру в новом доме, с современной планировкой и рядом с центром города по ценам застройщика – это не фантастика! Долевое участие в строительстве – хороший способ сэкономить на покупке жилья!

Долевое строительство (англ. equity construction, «строительство по справедливости») - форма инвестиционной деятельности в строительстве, при которой строительная или инвестиционная организация (застройщик) привлекает денежные средства граждан и юридических лиц (участников долевого строительства, «дольщиков») для строительства объектов недвижимости.

Компания «Турмалин ДВ» ведет строительство жилого комплекса «Светлогорье» с марта 2013-го. Поселок расположен в живописном месте, в стороне от дороги, в районе остановки автобуса «9КМ» в городе Артеме.

Планируется возведение группы трехэтажных двухсекционных жилых домов с магазинами, детским садом, зонами отдыха и парковками. Общая площадь квартир - 8233 м кв. Дома представлены двух типов – с помещениями административно-бытового назначения на первом этаже и с жилыми помещениями. В доме с помещениями административно-бытового назначения размещено 18 квартир, в доме с жилыми помещениями - 21 квартира. Площадь однокомнатных квартир от 29,9 до 53,06 м кв., двухкомнатных – 71,34 м кв., трехкомнатных - 93 м кв. Некоторые квартиры представлены в виде студий, что позволяет планировать пространство по своему усмотрению.

Договоры с участниками долевого строительства* составляются индивидуально и включают графики внесения оплаты до ввода в эксплуатацию объекта строительства. Работа с банками (ВТБ24, Сбербанк) и ипотечными фондами (ДВИЦ и «Наш дом – Приморье») дает возможность подобрать оптимальную кредитную программу для будущих дольщиков.

Мы имеем опыт сотрудничества с администрацией г. Артема при строительстве жилого дома в с. Суражевка Артемовского ГО.

Реализация проекта ЖК «Светлогорье» позволит улучшить жилищно-бытовые условия ряда жителей Приморья, будет способствовать обеспечению благоустройства г. Артема и завершению формирования его архитектурного облика.

Мы будем рады ответить на все вопросы!

ООО «Компания Турмалин ДВ»,

690033, г. Владивосток,

ул. Гамарника 16/76,

тел. 8(423) 2336-556, turmalinstroy@list.ru,

www.turmalin-dv.ru.

Отдел продаж: 259-39-02, 273-73-20. Реклама.

*Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», вступивший в силу 1 апреля 2005 года, регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц на основании договоров участия в долевом строительстве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.