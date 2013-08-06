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Вместе дело спорится!
Купить квартиру в новом доме, с современной планировкой и рядом с центром города по ценам застройщика – это не фантастика! Долевое участие в строительстве – хороший способ сэкономить на покупке жилья!
Долевое строительство (англ. equity construction, «строительство по справедливости») - форма инвестиционной деятельности в строительстве, при которой строительная или инвестиционная организация (застройщик) привлекает денежные средства граждан и юридических лиц (участников долевого строительства, «дольщиков») для строительства объектов недвижимости.
Компания «Турмалин ДВ» ведет строительство жилого комплекса «Светлогорье» с марта 2013-го. Поселок расположен в живописном месте, в стороне от дороги, в районе остановки автобуса «9КМ» в городе Артеме.
Планируется возведение группы трехэтажных двухсекционных жилых домов с магазинами, детским садом, зонами отдыха и парковками. Общая площадь квартир - 8233 м кв. Дома представлены двух типов – с помещениями административно-бытового назначения на первом этаже и с жилыми помещениями. В доме с помещениями административно-бытового назначения размещено 18 квартир, в доме с жилыми помещениями - 21 квартира. Площадь однокомнатных квартир от 29,9 до 53,06 м кв., двухкомнатных – 71,34 м кв., трехкомнатных - 93 м кв. Некоторые квартиры представлены в виде студий, что позволяет планировать пространство по своему усмотрению.
Договоры с участниками долевого строительства* составляются индивидуально и включают графики внесения оплаты до ввода в эксплуатацию объекта строительства. Работа с банками (ВТБ24, Сбербанк) и ипотечными фондами (ДВИЦ и «Наш дом – Приморье») дает возможность подобрать оптимальную кредитную программу для будущих дольщиков.
Мы имеем опыт сотрудничества с администрацией г. Артема при строительстве жилого дома в с. Суражевка Артемовского ГО.
Реализация проекта ЖК «Светлогорье» позволит улучшить жилищно-бытовые условия ряда жителей Приморья, будет способствовать обеспечению благоустройства г. Артема и завершению формирования его архитектурного облика.
Мы будем рады ответить на все вопросы!
ООО «Компания Турмалин ДВ»,
690033, г. Владивосток,
ул. Гамарника 16/76,
тел. 8(423) 2336-556, turmalinstroy@list.ru,
www.turmalin-dv.ru.
Отдел продаж: 259-39-02, 273-73-20. Реклама.
*Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», вступивший в силу 1 апреля 2005 года, регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц на основании договоров участия в долевом строительстве.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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