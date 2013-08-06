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"Владивосток Авиа" возглавил менеджер Аэрофлота с Сахалина
Совет директоров ОАО "Владивосток Авиа" с 1 августа прекратил полномочия генерального директора Дмитрия ТЫЩУКА и избрал на 8 месяцев гендиректором Игоря ПАЗЮКА, ранее возглавлявшего представительство "Аэрофлота" в Южно-Сахалинске.
Как сообщила пресс-служба авиакомпании, Дмитрию Тыщуку предложено возглавить Приморский филиал Дальневосточной авиакомпании (ДАК) в должности первого заместителя генерального директора.
Напомним, что совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" одобрил создание дальневосточной авиакомпании на базе ОАО "Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" (САТ). Предполагается, что дальневосточная авиакомпания будет создана путем объединения "Владивосток Авиа" и "САТ".
Дмитрий Тыщук возглавлял "Владивосток Авиа" с декабря 2011 года сначала в статусе врио, затем гендиректора. До декабря 2011 года работал в должности первого зама гендиректора "Владивосток Авиа".
ОАО "Владивосток Авиа" с 2011 года входит в группу компаний "Аэрофлот". В летный парк входят шесть самолетов Ту-204-300 и шесть А-320. Основным владельцами "Владивосток Авиа" являются АО "Авиакомпания" Сахалинские авиатрассы" (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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