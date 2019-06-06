Во Владивостоке будут собирать человекоподобных роботов

Для работы в странах Азии и на Дальнем Востоке

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) планирует инвестировать в производителя человекоподобных роботов «Промобот» (Promobot). Соответствующее соглашение о намерениях стороны подписали в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Предполагается, что собранные во Владивостоке роботы будут работать консультантами, администраторами в отелях, музеях, университетах и банках на Дальнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии, сообщает корреспондент газеты «Золотой Рог» с площадки ПМЭФ.

Подписанное соглашение предполагает организацию во Владивостоке серийного производства автономных человекоподобных роботов и запуск центра по разработке искусственного интеллекта. Где именно разместится завод, не раскрывается.

Досье газеты «Золотой Рог»

Promobot – это автономный человекоподобный робот для бизнеса. Он способен общаться с людьми на любые темы, распознавать лица, отвечать на вопросы, перемещаться, избегая столкновений, двигать руками и головой, транслировать различные материалы на своём дисплее и интегрироваться со сторонними устройствами и системами.

Фонд рассмотрит возможность инвестиций в компанию, а также поможет найти партнера, который будет продвигать ее роботов в Юго-Восточной Азии.

«С помощью инвестиций мы сможем развивать новые робототехнические продукты. Это будет, во-первых, коллаборация с экспертами в области 3D-моделирования, во-вторых - часть средств мы инвестируем в производственную площадку во Владивостоке. Мы смотрим на эту локацию как на плацдарм, с которого будем выходить на азиатские рынки», - сказал председатель совета директоров «Промобот» Алексей ЮЖАКОВ.

Компания «Промобот» на сегодняшний день является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов на территории России. Производство компании занимает 2 тыс. кв. метров в Перми, на базе технопарка «Морион». Несколько сотен роботов Promobot на начало 2019 года работали в 26 странах мира. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, в банках, отделениях сотовой связи, музеях, в том числе в Музее современной истории России, в Московском метрополитене.

Досье газеты «Золотой Рог»

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.