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Первый Восточный экономический форум может пройти под знаком лотоса
Окончательный выбор символики будет сделан после голосования членов оргкомитета, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Cимволом Восточного экономического форума во Владивостоке скорее всего станет лотос, сообщил вице-премьер правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, глава оргкомитета форума Юрий ТРУТНЕВ.
"У нас были предложения и по маяку во Владивостоке, и другие, но почему-то лидирует лотос как символ развития. Это вообще очень популярный символ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", - пояснил вице-премьер.
Юрий Трутнев отметил, что форум прежде всего ориентирован на предпринимательское сообщество.
"Мы провели встречу с руководством всего крупного бизнеса нашей страны и договорились о том, что делаем форум не для чиновников, а для бизнеса. Естественно, мы попросили о том, чтобы они пригласили своих деловых партнеров", - сказал глава оргкомитета форума.
Восточный экономический форум планируется провести с 3 по 5 сентября га острове Русский во Владивостоке.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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