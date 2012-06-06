Отельеры Владивостока не знают, сколько ждать гостей на саммит

Ясности в вопросе, сколько гостей нужно будет разместить в ходе саммита и на какой срок, у руководителей гостиниц до сих пор нет, несмотря на то что до мероприятия осталось всего три месяца, а бронирование номеров на предстоящий бархатный сезон идёт уже полным ходом. В результате отельеры испытывают трудности с планированием загрузки на период саммита.

К саммиту будем готовы

«Подготовку к саммиту мы начали несколько лет назад, - говорит Виктория КОЛИТЕНКО, директор гостиницы «Экватор» и ЧУДПО «Школа гостеприимства», возглавляющая Дальневосточный филиал Российской Гостиничной Ассоциации (РГА). - В октябре прошлого года гостиницы «Экватор», «Версаль», «Гранит», АЗИМУТ Отель Владивосток перешли на автоматизированный учёт иностранных граждан - этому предшествовала большая работа в сотрудничестве с Управлением федеральной миграционной службы (УФМС) по Приморскому краю. Если раньше нашим иностранным гостям приходилось ждать документы, подтверждающие регистрацию в отеле, то сейчас процедура оформления осуществляется оперативно. Это даёт возможность гостям с первых же часов пребывания во Владивостоке чувствовать себя уверенно и спокойно».

Многие гостиницы в преддверии саммита проводят внутреннее обучение персонала, отрабатывают навыки функционирования всех служб при стопроцентной загрузке. Ключевые сотрудники владивостокских отелей проходят обучение в рамках краевой программы, направленной на повышение уровня владения английским языком. Это, безусловно, позитивный момент, но организовать обучение всех сотрудников сферы гостеприимства просто нереально, поэтому эксперты уже прогнозируют, что в ряде гостиниц в дни саммита возникнет языковая проблема, связанная с недостаточным уровнем языковой подготовки линейного персонала. Этот пробел призваны восполнить волонтёры, которые будут оказывать гостям информационное содействие. Волонтёры набираются из числа студентов со знанием иностранных языков.

Разумеется, отельеры ставят перед собой задачу сделать пребывание иностранных гостей на территории гостиницы максимально комфортным. «Во время саммита наш ресторан будет функционировать круглосуточно, поскольку многие официальные мероприятия заканчиваются поздно, и мы ожидаем, что гостям и обслуживающему персоналу потребуется дополнительное питание, - рассказывает Ирина ШЕХУНОВА, генеральный директор АЗИМУТ Отель Владивосток. - Несмотря на то, что для зарубежных делегаций на краевом уровне запланирована культурная программа, в гостинице будет постоянно присутствовать представитель турагентства, к которому смогут обратиться не только корпоративные, но и частные клиенты для организации экскурсий по городу и выездов на природу».

«В преддверии саммита в отеле появятся новые люксовые номера более высокого класса, чем мы предлагали до этого, - отмечает Алёна МОКРОУСОВА, генеральный директор отеля «Версаль». - Кроме того, мы включили в меню вегетарианские блюда, поскольку спрос на такое питание в последние годы значительно возрос, в том числе среди иностранных гостей».

Не менее актуальны в период саммита вопросы безопасности. На протяжении нескольких лет Дальневосточный филиал РГА совместно с УФМС России по Приморскому краю и Оперативным штабом национального антитеррористического комитета в Приморском крае организовывали круглые столы по вопросам обеспечения безопасности в гостиницах, а также отрабатывали вопросы взаимодействия отельеров с контролирующими организациями.

«Если говорить предметно о гостиничном комплексе «Экватор», то за последние годы мы значительно увеличили число видеокамер в местах общего пользования, проводим обучающие семинары для персонала по вопросам поведения в нестандартных ситуациях, пожарной безопасности и антитеррористических мероприятий, - отмечает Виктория Колитенко. - Важно, чтобы каждый сотрудник гостиницы, независимо от должности, проявлял наблюдательность и оперативность».

Конкуренция стимулирует

Приход во Владивосток международного гостиничного оператора «Хаятт» руководители местных отелей восприняли с энтузиазмом. «Для города это большой плюс, - считает Ирина Шехунова. - Пятизвёздочные отели известной международной сети будут задавать ритм, и думаю, что местные гостиницы будут за ними тянуться, будут совершенствовать качество обслуживания и технологии управления. Наша позиция такова: конкурентов не надо бояться - с ними надо сотрудничать».

«Конкуренция стимулирует всегда быть в динамике и постоянно развиваться, - говорит Виктория Колитенко. - Несомненно, каждому отельеру есть что почерпнуть из опыта «Хаятта» - мирового гостиничного оператора. Кроме того, приход во Владивосток международной сети отелей - это показатель того, что руководство «Хаятта» видит перспективу развития города и региона в целом и, как следствие, планирует рост деловой активности».

«Кстати, реальных конкурентов, то есть отелей, принимающих гостей того же уровня, на которых рассчитан «Хаятт», во Владивостоке не так много, - добавляет Алёна Мокроусова. - Это «Хёндэ», «Версаль», возможно, «Приморье». Остальные гостиницы Владивостока ориентированы на другую целевую аудиторию».

Страхов по поводу того, что «Хаятт» будет переманивать у местных отелей персонал, руководители тоже не испытывают, считая, что менеджеров среднего звена и тем более топ-менеджеров «Хаятт» будет набирать из других городов и стран, а переманить линейный персонал с хорошим опытом работы будет не так просто.

«Что касается линейного персонала, думаю, что уровень заработной платы в отелях «Хаятт» будет не выше среднерыночного, - рассуждает Ирина Шехунова. - Известно, что престижные отели международных сетей устанавливают невысокие зарплаты, делая упор на то, что здесь специалист получает ценный опыт, который важен для дальнейшей карьеры. Поэтому у каждого специалиста есть возможность выбора: для кого-то на первое место выходит опыт работы в 5-звёздочной гостинице, для кого-то - стабильность, сплочённый коллектив и гарантированный заработок. Каждая гостиница - своего рода семья, у которой есть костяк преданных сотрудников».

«Безусловно, мы прогнозируем движение трудовых ресурсов на гостиничном рынке, связанное с приходом международной гостиничной сети «Хаятт», - говорит Виктория Колитенко. - Но мы также хорошо знакомы с менталитетом и жизненными установками наших сотрудников, которые очень ценят внимательное, толерантное отношение к каждому, условия, в которых они работают, поэтому серьёзного оттока кадров мы не ожидаем».

И хотя сегодня уже понятно, что, вопреки ожиданиям, отели «Хаятт» в городе нашенском не успеют открыться к саммиту, отельеры надеются, что рано или поздно они всё же заработают.

Поле для деятельности

В последние годы гостиницы Владивостока уделяют большое внимание продвижению дополнительных услуг (конференц-залы, беспроводной интернет, услуги для здоровья и красоты, услуги питания, заказ экскурсий и пр.). Руководители отелей, по примеру своих зарубежных коллег, обращаются к вопросам экологизации бизнеса.

«Например, по стандарту полотенца в номере должны меняться каждый день, но у гостя есть выбор: если он считает полотенце чистым, то может повесить его на место, если хочет заменить - то бросить на пол (об этом информирует табличка в ванной комнате). В результате мы получаем не только экономию средств для гостиницы, но также экономию воды и стирального порошка, что в конечном итоге позитивно отражается на экологическом состоянии всей планеты», - рассказывает Ирина Шехунова. Такое же правило действует в «Экваторе» и «Версале».

«В нашем отеле уже пять лет ведётся сбор макулатуры: мы предлагаем не только сотрудникам, но и гостям отдельно складывать бумажные отходы, и они активно включаются в этот процесс. Кроме того, мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать расход химических средств, которые используются при уборке. Два года назад мы открыли номерной фонд для некурящих, и эти 20 номеров у нас всегда востребованы», - говорит Виктория Колитенко.

Поле для деятельности в сфере гостеприимства - огромное, владивостокским гостиницам есть куда двигаться. «К сожалению, медленно развиваются услуги детского сегмента, даже в гостиницах, ориентированных на прием родителей с детьми, - отмечает Ольга ПАМПУШИНА, эксперт по сертификации услуг гостиниц и иных средств размещения Приморского центра сертификации и качества. - То же самое можно сказать о развитии сервиса для инвалидов, хотя здесь, как положительный пример, можно привести отель «Хёндэ», где есть пандусы, отдельный туалет в общественной зоне, в ближайшее время планируется оборудовать номер для инвалидов».

Ещё один насущный вопрос - классификация гостиниц (то есть подтверждение категории - от одной до пяти звёзд). В конце прошлого года Минспорттуризм утвердил Государственную систему классификации объектов туристской отрасли, но пока в Приморье нет ни одной гостиницы, прошедшей эту процедуру. Только в конце мая в крае появился орган, аккредитованный для проведения подобной классификации - им стал Приморский центр сертификации и качества.

Сегодня государственная классификация гостиниц является добровольной, но вполне возможно, что скоро она станет обязательной (в Госдуме обсуждается соответствующая поправка). По крайней мере, для отелей, которые будут обслуживать Олимпиаду-2014 в Сочи, классификация уже обязательна.

В Приморье с 2008 года действует региональная система добровольной сертификации средств размещения на категорию - «ДВР-тест» (8 гостиниц прошли сертификацию по этой системе). В отличие от нее, государственная система классификации содержит более жесткие требования к гостиницам, в частности, по подготовке персонала, оборудованию номеров, но право использования звёзд (на фасаде, при размещении рекламы и пр.) дают обе системы - и государственная, и региональная. Какую систему выбрать – отельеры решают сами.

В то же время некоторые гостиницы используют для рекламы звёзды, не подтверждённые документально, таким образом вводя клиента в заблуждение. «Если клиент увидел на фасаде звёзды, но в гостинице ему не предъявили документ, подтверждающий категорию гостиницы, он может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор», - комментирует Ольга Пампушина.

Среди причин, по которым гостиницы откладывают прохождение процедуры классификации (или сертификации), руководители называют устаревшую материальную базу советского периода, недостаток средств для повышения квалификации всего персонала гостиницы и тотального обновления номерного фонда, специфику кредитно-финансовых взаимоотношений в российской экономике, сезонность бизнеса... Тем не менее, многие отельеры признают, что классификация - дело в современных условиях действительно важное, и считают, что это вопрос времени.

Елена ВОЛКОВА, «Золотой Рог».