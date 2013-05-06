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Акционеры ДВМП по традиции останутся без дивидендов

06 Мая 2013, 17:30 | Владивосток

Совет директоров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) рекомендовал акционерам на годовом собрании 18 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года, а чистую прибыль в размере 865,526 млн рублей направить на развитие.

Годовое собрание пройдет 18 июня в Москве в гостинице "Hilton Moscow Ленинградская".

ДВМП последний раз выплачивало дивиденды по итогам работы в 2002 году - 0,45 копейки на акцию номиналом 1 рубль.

В декабре прошлого года мажоритарный акционер ДВМП - компания "Промышленные инвесторы" Сергея ГЕНЕРАЛОВА продала 56% акций пароходства. В настоящее время группе "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА в настоящее время принадлежат 32,5% акций ОАО "ДВМП", GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: акции  собрание  группа "сумма"  ДВМП  дивиденды 



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Комментарии

  • Псевдоним07:32, 07.05.2013#

    Зиявудины МАГОМЕДОВЫ это те которых Гдлян по хлопковым делам не успел закрыть? Неужели на персиках поднялись так что пароходства покупают.

  • Замполит09:03, 07.05.2013#

    Вот в России нормы - москали (не важно какой национальности) сначала скупают все подряд в России, а потом - работникам нищенские зарплаты, никакой социалки и никаких дивидендов. Это называется колонизация России Москвой.

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