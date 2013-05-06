Акционеры ДВМП по традиции останутся без дивидендов

Совет директоров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) рекомендовал акционерам на годовом собрании 18 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года, а чистую прибыль в размере 865,526 млн рублей направить на развитие.

Годовое собрание пройдет 18 июня в Москве в гостинице "Hilton Moscow Ленинградская".

ДВМП последний раз выплачивало дивиденды по итогам работы в 2002 году - 0,45 копейки на акцию номиналом 1 рубль.

В декабре прошлого года мажоритарный акционер ДВМП - компания "Промышленные инвесторы" Сергея ГЕНЕРАЛОВА продала 56% акций пароходства. В настоящее время группе "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА в настоящее время принадлежат 32,5% акций ОАО "ДВМП", GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.