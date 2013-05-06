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Проблемы задолженности предприятий по страховым взносам обсудили в администрации Владивостока
В администрации города состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе Владивостока, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Владивостока.
На заседание комиссии были приглашены руководители 25 предприятий, имеющих задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
До начала заседания 3 предприятия погасили имеющуюся у них задолженность. Сумма погашения составила 2217 тыс.руб.
По итогам рассмотрения членами комиссии принято решение установить месячный срок для погашения имеющейся задолженности.
За 1-й квартал 2013 года проведено 51 заседание МВК по налоговой и социальной политике при главе города Владивостока, при административно - территориальных управлениях по районам города. Рассмотрено 958 предприятий, в том числе, по вопросам задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации - 121. Повысили уровень оплаты труда 97 предприятий из числа заслушанных по вопросам оплаты труда, ее легализации. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды составила 28,16 млн.руб., в том числе в бюджет города Владивостока 13,4 млн.руб.
Сумма НДФЛ, дополнительно поступившая в консолидированный бюджет, в результате повышения и легализации заработной платы составила 1,4млн.руб.
В целях контроля за ситуацией на рынке труда краевого центра в управлении финансов и экономики администрации Владивостока действует телефон «горячей линии» - 226-71-69 – для сотрудников предприятий и организаций города. Данные в отношении предприятий, допустивших нарушения норм трудового законодательства Российской Федерации направляются в адрес Государственной инспекции труда в Приморском крае. За 1-й квартал 2013 года направлены материалы в отношении двух предприятий с целью проведения проверки соблюдения трудового законодательства РФ. По результатам проверок Государственной инспекцией труда в Приморском крае руководители двух предприятий привлечены к административной ответственности.
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