www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.28 р. 100 JPY: 61.07 р.
EUR: 79.95 р. 10 CNY: 99.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Налоги
Распечатать

Проблемы задолженности предприятий по страховым взносам обсудили в администрации Владивостока

06 Мая 2013, 14:27 | Владивосток

В администрации города состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе Владивостока, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Владивостока.

На заседание комиссии были приглашены руководители 25 предприятий, имеющих задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

До начала заседания 3 предприятия погасили имеющуюся у них задолженность. Сумма погашения составила 2217 тыс.руб.

По итогам рассмотрения членами комиссии принято решение установить месячный срок для погашения имеющейся задолженности.

За 1-й квартал 2013 года  проведено 51 заседание МВК по налоговой и социальной политике при главе города Владивостока, при административно - территориальных управлениях по районам города. Рассмотрено 958 предприятий, в том числе, по вопросам задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации - 121. Повысили уровень оплаты труда 97 предприятий из числа заслушанных по вопросам оплаты труда, ее легализации. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды составила 28,16 млн.руб., в том числе в бюджет города Владивостока 13,4 млн.руб.

Сумма НДФЛ, дополнительно поступившая в консолидированный бюджет, в результате повышения и легализации заработной платы составила 1,4млн.руб.

В целях контроля за ситуацией на рынке труда краевого центра в управлении финансов и экономики администрации Владивостока действует телефон «горячей линии» - 226-71-69 – для сотрудников предприятий и организаций города. Данные в отношении предприятий, допустивших нарушения норм трудового законодательства Российской Федерации направляются в адрес Государственной инспекции труда в Приморском крае. За 1-й квартал 2013 года направлены материалы в отношении двух предприятий с целью проведения проверки соблюдения трудового законодательства РФ. По результатам проверок Государственной инспекцией труда в Приморском крае руководители двух предприятий привлечены к административной ответственности.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: долги  предпринимательство  НДФЛ  страхование  бизнес  налоги  взносы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru