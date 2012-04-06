www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Наука и образование
Распечатать

Студенты ДВФУ узнали цену золота

06 Апреля 2012, 17:00 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля, ZRPRESS. Презентация крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» прошла в Дальневосточном федеральном университете.

Прежде всего это мероприятие заинтересовало студентов Инженерной школы, которые обучаются по направлениям подготовки «Маркшейдерское дело», «Открытые горные работы», «Горное машинное оборудование» и «Обогащение полезных ископаемых» – именно эти ребята в будущем могут стать сотрудниками компании. Золотодобытчики заинтересованы в молодых кадрах. Директор Центра развития карьеры ДВФУ Галина Попова отметила, что предложение направить на производственную практику студентов ДВФУ исходило от золотодобывающей компании «Полюс»:

– Насколько мне известно, некоторые наши ребята уже проходили практику в золотодобывающей компании «Полюс», однако дело не было поставлено на поток, – рассказывает Галина Геннадьевна. – А между тем у многих ребят действительно есть желание попробовать свои силы на настоящем производстве. И мы всячески будем им помогать наладить диалог с потенциальными работодателями.

В ходе презентации на сеанс видеосвязи с Владивостоком вышел головной офис «Полюса» в Красноярском крае, и ребята смогли задать вопросы непосредственно специалисту отдела по социальной работе и кадровому развитию Юрию Ржевскому. Он рассказал студентам об условиях прохождения производственной практики в крупнейшей золотодобывающей компании страны:

– К каждому практиканту обязательно прикрепляется наставник, который тщательно следит за ходом выполнения всех работ студентом. Чтобы попасть на наше производство, необходимо заполнить анкету, бланк которой можно взять в Центре развития карьеры ДВФУ. Мы рассмотрим все анкеты и проведем собеседование с заинтересовавшими нас кандидатами. Обычно со студентами из других субъектов Федерации мы связываемся по телефону. Немаловажную роль в процессе отбора будут играть рекомендации преподавателей, ведь они знают ваши возможности очень хорошо, – рассказал Юрий Ржевский. – Наша компания оплачивает практикантам дорогу до Красноярска и обратно, предоставляет благоустроенные общежития и бесплатное трехразовое питание. Еще одна привилегия практикантов – ребята не работают в ночные смены. Кроме того, все студенты получают заработную плату. В случае положительного отзыва наставника о практиканте, студент после окончания университета может быть трудоустроен официально.

Студентов ДВФУ вдохновил фильм об условиях труда и отдыха сотрудников золотодобывающей компании «Полюс». Суровый климат и перспектива тяжелой работы не испугали даже девушек:

– Мне очень понравилась сегодняшняя презентация и, возможно, я отправлю свою анкету в компанию «Полюс», чтобы пройти у них преддипломную практику, – говорит четверокурсница Инженерной школы ДВФУ Алиса Егорова. – Я уже работала с полезными ископаемыми в поселке Ярославский Приморского края и у себя на малой Родине, в Якутии. Возможно, Красноярский край станет моим домом после окончания университета.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru