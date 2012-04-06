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Студенты ДВФУ узнали цену золота
ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля, ZRPRESS. Презентация крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» прошла в Дальневосточном федеральном университете.
Прежде всего это мероприятие заинтересовало студентов Инженерной школы, которые обучаются по направлениям подготовки «Маркшейдерское дело», «Открытые горные работы», «Горное машинное оборудование» и «Обогащение полезных ископаемых» – именно эти ребята в будущем могут стать сотрудниками компании. Золотодобытчики заинтересованы в молодых кадрах. Директор Центра развития карьеры ДВФУ Галина Попова отметила, что предложение направить на производственную практику студентов ДВФУ исходило от золотодобывающей компании «Полюс»:
– Насколько мне известно, некоторые наши ребята уже проходили практику в золотодобывающей компании «Полюс», однако дело не было поставлено на поток, – рассказывает Галина Геннадьевна. – А между тем у многих ребят действительно есть желание попробовать свои силы на настоящем производстве. И мы всячески будем им помогать наладить диалог с потенциальными работодателями.
В ходе презентации на сеанс видеосвязи с Владивостоком вышел головной офис «Полюса» в Красноярском крае, и ребята смогли задать вопросы непосредственно специалисту отдела по социальной работе и кадровому развитию Юрию Ржевскому. Он рассказал студентам об условиях прохождения производственной практики в крупнейшей золотодобывающей компании страны:
– К каждому практиканту обязательно прикрепляется наставник, который тщательно следит за ходом выполнения всех работ студентом. Чтобы попасть на наше производство, необходимо заполнить анкету, бланк которой можно взять в Центре развития карьеры ДВФУ. Мы рассмотрим все анкеты и проведем собеседование с заинтересовавшими нас кандидатами. Обычно со студентами из других субъектов Федерации мы связываемся по телефону. Немаловажную роль в процессе отбора будут играть рекомендации преподавателей, ведь они знают ваши возможности очень хорошо, – рассказал Юрий Ржевский. – Наша компания оплачивает практикантам дорогу до Красноярска и обратно, предоставляет благоустроенные общежития и бесплатное трехразовое питание. Еще одна привилегия практикантов – ребята не работают в ночные смены. Кроме того, все студенты получают заработную плату. В случае положительного отзыва наставника о практиканте, студент после окончания университета может быть трудоустроен официально.
Студентов ДВФУ вдохновил фильм об условиях труда и отдыха сотрудников золотодобывающей компании «Полюс». Суровый климат и перспектива тяжелой работы не испугали даже девушек:
– Мне очень понравилась сегодняшняя презентация и, возможно, я отправлю свою анкету в компанию «Полюс», чтобы пройти у них преддипломную практику, – говорит четверокурсница Инженерной школы ДВФУ Алиса Егорова. – Я уже работала с полезными ископаемыми в поселке Ярославский Приморского края и у себя на малой Родине, в Якутии. Возможно, Красноярский край станет моим домом после окончания университета.
«Золотой Рог».
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