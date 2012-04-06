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Пассажиропоток аэропорта Владивостока за первый квартал вырос на 17%
ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля, ZRPRESS. ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») в январе-марте 2012 года обслужило 338 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток аэропорта возрос на 17%.
На внутренних авиалиниях пассажиропоток за квартал вырос на 10 % и составил 227 тыс. человек, на международных - на 37%, до 111 тыс. человек. Количество самолето-вылетов выросло на 10% и составило 1416.
В марте общий пассажиропоток составил 118 тыс. человек, что на 15% выше показателя марта 2011 года. На внутренних авиалиниях за прошедший месяц аэропорт обслужил 81 тыс. человек, на международных – 37 тыс. человек. Количество самолето-вылетов в марте достигло 474, что на 3% больше, чем в прошлом году.
Основной прирост пассажиропотока в январе-марте 2012 года за счет увеличения частот и открытия новых рейсов обеспечили авиакомпании S7, Korean Air, «Оренбургские авиалинии», «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», сообщает департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».
Досье "ЗР"
ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2011 году аэропорт обслужил 1 млн 457 тыс. пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года."Золотой Рог".
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