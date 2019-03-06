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Во Владивостоке пройдет бизнес-форум "Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к "умной стране"
Информационная группа ComNews приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в Бизнес-форуме «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране».
В 2019 г. Информационная группа ComNews проведет серию региональных мероприятий под общим названием «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране».
Мероприятия состоятся в городах, где уже запущены проекты «Умный город» или «Умный регион»:
- Санкт-Петербург
- Казань
- Владивосток
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Сочи
- Севастополь
- Москва
Задачей мероприятий является диалог между федеральными органами власти и структурами управления нацпроектом «Цифровая экономика РФ», с одной стороны, и региональными/муниципальными властями, с другой, а также обмен лучшими практиками и договоренности о тиражировании успешных региональных проектов на другие субъекты федерации, изучение передового опыта городов и стран мира, формулирование потребностей и задач регионов/городов для ИТ- и телекоммуникационного сообщества. Немаловажной частью мероприятий станет поиск новых возможностей для создания государственно-частных партнерств в интересах регионов и городов (с учетом последних изменений в 115-ФЗ о концессионных соглашениях и 224-ФЗ о ГЧП, внесенный в июле 2018 г.).
Третье мероприятие серии состоится во Владивостоке и будет посвящено вопросам построения цифровой информационной инфраструктуры для создания «Умного города». Разработка концепции «Умного региона» и «Умного города» на основе Владивостока началась еще в 2014 году, с этого момента в Приморье было запущено несколько пилотных проектов. В 2018 году администрация Приморья и южнокорейская корпорация KT Сorporation подписали соглашение о реализации во Владивостоке проекта «Умный город».
Основные темы форума:
- Smart country, Smart city – разработка концепции и масштабирование успешных моделей
- Вклад региона и города в реализацию национальной программы «Цифровая экономика»
- Первые практические результаты внедрение проектов «умный город»
- Решения на службе умного города. Практический опыт интеграции
- Телекоммуникационная инфраструктура для «умных городов»
- Возможности создания типовых сценариев и продуктов для «умного города»
- Новые возможности для операторов - владельцев информационной инфраструктуры при реализации проектов «умный город» и «умный регион»
Аудитория форума: федеральные органы законодательной и исполнительной власти, структуры управления нацпроектом «Цифровая экономика РФ», правительства субъектов федерации и мэрии городов, государственные институты развития, региональные и федеральные операторы проводной и беспроводной связи, ИТ-компании, энергосбытовые и иные коммунальные предприятия, производители электронных приборов учета, поставщики ИКТ-решения, системные интеграторы, разработчики цифровых сервисов, а также отраслевые СМИ и эксперты отрасли.
Дата и место проведения:. 23 мая 2019 года, отель «Azimut Владивосток» (Владивосток, ул. Набережная, 10).
По вопросам спонсорского участия, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Глуховой, директору по развитию бизнеса ComNews: irina@comnews.ru
По вопросам делегатского участия, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Доленко, руководителю отдела делегатских продаж ComNews: od@comnews.ru
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