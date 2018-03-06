Корейская компания намерена построить во Владивостоке рыбный рынок

В Приморском крае в понедельник, 5 марта, прошел День корейского инвестора. На площадке Дальневосточного федерального университета заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев и врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко обсудили с крупными южнокорейскими компаниями перспективы реализации на Дальнем Востоке инвестиционных проектов. Так, одно из предполагаемых направлений сотрудничества – создание рыбного рынка во Владивостоке.

Как рассказал председатель совета директоров компании «Ханаро холдингс» Чжон Чхан Дэ, партнеры разрабатывают проект, который, по примеру подобных мировых практик, включает в себя строительство рыбного рынка для розничной торговли, ресторанов, фуд-кортов и специальных помещений для хранения свежей рыбы.

По его словам, сегодня в крае отсутствуют подобные площадки, что уменьшает потенциал развития рыбной промышленности региона. Реализация проекта позволит обеспечить рынок сбыта для приморских и всех дальневосточных предприятий и позволит по максимуму развивать бренд дальневосточной рыбной продукции, кроме того – оставлять налог на добавленную стоимость в регионе.

Чжон Чхан Дэ подчеркнул, что строительство комплекса также станет стимулом для развития рыбоперерабывающей отрасли на Дальнем Востоке и в частности в Приморье.

Отмечено, что компания уже имеет опыт в создании подобных площадок в Бостоне, Сиэтле и крупных южнокорейских городах.

«Если будет в короткие сроки предоставлен участок под реализацию проекта и все льготы в рамках режима Свободного порта Владивосток, мы сможем построить рынок очень быстро», – подчеркнул Чжон Чхан Дэ, добавив, что компания уже готова приступить к строительству.

Юрий Трутнев поручил завершить работы по предоставлению участка в течение одного месяца.

«Хотелось бы, чтобы до четвертого Восточного экономического форума вы уже стартовали», – обозначил полпред.

По словам врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко, для края это будет пилотный проект в данной сфере.

«Отметил сегодня в ходе переговоров проект рыбного рынка, создания кластера по переработке рыбы. Этот проект крайне интересен для развития края, поскольку в рыбодобыче мы уже преуспеваем, сейчас только надо завести все это в край, чтобы цена упала, чтобы была рыбопереработка», – заявил глава региона.

Напомним, во Владивостоке в понедельник, 5 марта, прошел День корейского инвестора. Он был организован на Дальнем Востоке во второй раз и прошел под руководством вице-премьера Юрия Трутнева. В мероприятиях принял участие врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко.