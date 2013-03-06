Деловые люди Владивостока поделились своим мнением о "бизнесе по-женски"

Корреспонденты газеты "Золотой Рог" накануне праздника 8 Марта спросили у деловых людей Владивостока, существует ли такое понятие, как "бизнес по-женски" и кого вы могли бы привести в качестве примера успешной бизнесвумен?

Елена СОЛОВЬЕВА, руководитель Комитета по молодежному и женскому предпринимательству Приморского регионального отделения ООО МСП «ОПОРА России»:

- ...Она выходит из бьюти-студии и уверенно садится за руль внедорожника, нажимает на педаль и... вот она уже в своем офисе. Стиль хайтек, запах кофе и улыбки сотрудников... Знакомо?

Наблюдаю тиражируемый современными медиа шаблон успешной бизнес-вумен и вспоминаю, как все начиналось 10-15 лет назад… Тот из нас, кто отважился встать на этот непростой путь, пожалуй, внешне мало имел сходство с уверенной и глянцевой «леди-босс». Удовлетворение амбиций, поиски пути самореализации, свободы самовыражения, бизнес в подарок от мужа - все это будет позже, а тогда...Безработица, инфляция и прочий негатив жизни заставляли женщин не лить слезы над своей участью, а «браться и делать»! Кто-то «челночил», кто-то отшивал на заказ, кто-то готовил и разносил обеды, а некоторые решались на дела покруче и помасштабнее, давая фору сильной половине человечества. Без грантов и преференций добивались успеха, но не благодаря, а вопреки. Ведь Скарлет О'Хара встроена в генокод любой из нас! Помните? «Я пройду через все, а когда это кончится, я никогда, никогда больше не буду голодать! Ни я, ни мои близкие».

Мне посчастливилось дружить и приятельствовать со многими бизнес-леди из «ветеранов», и почти за каждым решением пойти на предпринимательские риски стоит непростая история. А уж чего только не приходилось преодолевать!

Но времена меняются. Эволюционировал и образ предпринимательницы. Опыт работы с женскими стартапами в проекте «Молодежный бизнес России», где я участвую в роли ментора-наставника, преподавание на Школах молодежного предпринимательства, проводимых АНО «Дальневосточный Центр гражданских инициатив и социального партнерства», показывают, что мотивы открыть свое дело у девушек весьма прогрессивны. Что характерно для женских бизнес-идей? Выраженная творческая составляющая, ставка на человеческий ресурс, а не на технологии, наличие миссии, социальная ответственность. Вот только самые последние женские проекты, которые прошли перед моими глазами: арт-мастерская, детский сад на дому, организация семейных бранчей, фотостудия. И героини уже другие, и движение их - уже не забег «на шпильках с шашкой наголо», а последовательные и созидательные шаги на пути к своим целям. У каждого времени свои задачи, не хочется идеализировать и эту точку бытия, но лично мне наши женщины, наши девушки от бизнеса внушают здоровый оптимизм и веру в их деловую карьеру. Чего я и желаю им от всей души!

Вячеслав КОНОНОВ, генеральный директор медицинского центра «Аист»:

- Мое глубокое убеждение заключается в том, что каждая женщина должна иметь красивый бумажник, набитый крупными купюрами. Основной ее работой вижу посещение магазинов и приобретение приглянувшихся ей украшений и прочих вещей, доставляющих удовольствие. Считаю, что в идеале женщина не должна обременять себя мыслями о том, сколько денег осталось в кошельке на прокорм детей и мужа. Об этом должен думать мужчина.

Антонина ПРОНИНА, директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон»:

- Насколько эффективно человек ведет бизнес - никак не зависит от его пола. Да, женщины и мужчины ментально различаются - это касается способности к сопереживанию, склонности к риску, уровня агрессивности, ориентации в пространстве и многого другого. Существует мнение, что мужской и женский стили руководства различаются. Но, на мой взгляд, говорить об этом можно весьма условно. Ведь для того чтобы добиться успеха в бизнесе, важно максимально эффективно использовать свои индивидуальные качества и полученные знания и навыки.

То, что в России женщин в бизнесе меньше, чем мужчин, - вовсе не результат разницы в понимании и восприятии процессов, это скорее вопрос инерционности традиции. Считается, что женщина прежде всего - хранительница домашнего очага. Но я полностью согласна с Маргарет ТЭТЧЕР, которая говорила: «Дом должен быть центром, но не границей жизни женщин».

Ее же я бы назвала и примером успешной бизнес-вумен - в более широком значении «человека дела». За 11 лет ее правления Великобритания совершила большой качественный скачок в своем развитии. А руководить государством - гораздо более сложная задача, чем любой крупной корпорацией. Игорь ЕГОРОВ,

директор ОАО «МТС» на Дальнем Востоке:

- На мой взгляд, «бизнес по-женски» более откровенный, открытый, выверенный, с бОльшим погружением в детали. Это как в женской сумочке: при малых размерах количество вещей больше, чем в мужском рюкзаке. В женщине от природы больше стремления к созиданию, больше гибкости, мягкости, но это не значит, что женщина не достигает результатов, просто у нее могут быть другие способы, при этом не менее эффективные. Ну и, конечно, у женщин действительно есть сильное качество - это интуиция, которая иногда бывает вернее мужской логики. В принципе, я выступаю за симбиоз мужчины и женщины, это наиболее выгодно для компании.

Если говорить про пример успешной business women, то здесь мне больше импонируют женщины, которые смогли совместить карьеру, любовь, самореализацию и личное счастье. Такими примерами могут служить Ирина ХАКАМАДА, известная российская женщина-политик, ее семинары пользуются сейчас большим успехом, Сара БЛЭЙКЛИ, создатель компании Spanx, ставшая самой молодой женщиной-миллиардером в мире, Мэри Кэй ЭШ, основательница косметической империи Mary Kay.

Эдуард САНДЛЕР, генеральный менеджер БК «Спартак-Приморье»:

- Возможно, на некоторых бизнес-позициях женщины в моменты управления включают свое обаяние, и ему сложно противостоять.

Пример - член правления, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» Елена Юрьевна ТЮРИНА.

Артем ШКУРО, генеральный директор ООО «ЭККЕР»:

- На мой взгляд, понятие «бизнес по-женски», безусловно, существует. В бизнесе мне часто приходится сталкиваться с так называемыми бизнес-вумэн. Могу точно заявить, что их подход к бизнесу отличается от мужского. И это заметно. Женщины больше стремятся к порядку, задают больше вопросов, чаще стараются перестраховаться, проявляют большую заботу в делах.

Моя жена Ирина ШКУРО, топ-менеджер дальневосточного подразделения Samsung Electronics Rus, потрясающий руководитель, сильный и волевой, ценит порядочность в бизнесе и ответственность людей. Каждый день она сталкивается с принятием ответственных решений, серьезными задачами и без труда справляется с ними. Мне иногда кажется, как такое хрупкое создание может успешно вести бизнес, управлять большим штатом сотрудников, решать глобальные вопросы, не упускать ни единой мелочи? Я думаю, если уж женщина способна подарить жизнь другому человеку, то она сможет все.

Максим ЧЕТВЕРИКОВ, генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владивосток»:

- По-моему, в бизнесе нет понятия пола. Есть лидер и его личностные качества.

Я много лет сотрудничаю с ОАО «АК «Трансаэро», руководит которой Ольга Александровна ПЛЕШАКОВА. Под руководством Ольги Плешаковой «Трансаэро» добилась высоких производственных результатов. Компания в десятки раз увеличила объемы пассажирских перевозок, стала второй крупнейшей авиакомпанией России, лидером отрасли по темпам устойчивого развития, создала самый большой в стране парк дальнемагистральных воздушных судов. Все эти достижения - результат работы профессионала. Сильной, уверенной в себе, волевой личности. Ее называют «выдающимся явлением» в современной российской авиации. И я думаю, это именно потому, что при таком масштабе задач и ответственности ей удается оставаться женщиной с большой буквы.

Александр ТЕПЛЯКОВ, директор Приморского филиала ОАО «ВымпелКом»:

- Бизнес не имеет пола. Я знаю очень много женщин как в госструктурах, так и в коммерческих организациях, которые успешно руководят и добиваются успеха в самых различных областях. Хотя, насколько могу судить, представительницам прекрасного пола в мире акул бизнеса приходится гораздо сложнее, но многие из них прекрасно совмещают работу и семью. А лучшие - еще и великолепно пользуются своей женской интуицией и обаянием во благо своих компаний. И тем сложнее мужчинам с ними конкурировать.

И хотелось бы поздравить прекрасных business-леди с наступающим праздником и пожелать, чтобы партнеры и конкуренты всегда оставались джентельменами.

Алексей КОЛДИН, Председатель Правления ООО «Примтеркомбанк»:

- Мне за примером успешной бизнес-woman далеко ходить не нужно: председатель совета директоров нашего ООО «Примтеркомбанк» Елена Владимировна ТЕКИЕВА. Она - жена, мать троих детей, бизнесмен, контактный человек с юмором, опытный руководитель, принимающий решения, в т. ч. и оперативные, привлекательная, миловидная дама.

Бизнеса «по-женски» нет. Бизнес - это способность извлекать прибыль вне зависимости от пола.

Виктор ШАПОВАЛОВ, руководитель Приморскстата:

- Современный российский бизнес очень тяжел не только для женщин, но и для мужчин. В нем нет деления по половому признаку - есть деловые партнеры, наделенные определенными чертами, позволяющими добиваться успеха. Исследователи отмечают, что женщины в бизнесе обладают повышенной выносливостью, позволяющей легче переносить нагрузки, у женщин лучше развиты способности в арифметическом счете, а природные речевые навыки женщин, умение убеждать, несомненно, способствуют тому, что предприятия, являющиеся собственностью женщин, реже подвергаются банкротству, чем те, во главе которых стоят мужчины. Конечно, агрессивность и даже некоторая жестокость современного рынка не соответствует природным женским качествам. Обследования экономической активности населения, которые проводит Приморскстат в рамках составления баланса трудовых ресурсов и затрат, показывают, что безработица среди женщин за последний год сократилась на 2,1% и ее уровень среди женщин меньше, чем среди мужчин, хотя совсем недавно было наоборот. Видимо, влияют такие характерные для женщин мотивы, как стремление к материальной надежности и забота о тех, кто рядом. Правда, зарплата женщин, к сожалению, меньше зарплаты мужчин на 34%.

Если говорить о примерах из жизни, то Приморье вообще всегда славилось своими женщинами (достаточно вспомнить ту же Анну ЩЕТИНИНУ - первую женщину-капитана). А среди тех, кто занят сегодня в бизнесе, особенно выделил бы Тамару ВАВИЛОВУ - основательницу целого ряда компаний: «Гостиный двор», «Вишневый сад», «Ностальгия» и др. Одна из первых предпринимателей края, она избрала непростой, но очень верный путь. И многие из тех, кто впервые посетил Владивосток в начале 1990-х, до сих пор вспоминают ее домашнюю выпечку и романсы при свечах в маленьком уютном кафе-галерее, которое она своими руками создала в брошенном полуподвальном помещении. С этого начиналась индустрия гостеприимства в новом, постперестроечном Владивостоке.

Cергей БИРЮКОВ, генеральный директор ООО «Страховое Агенство Бирюков и Партнеры»:

- Рискну высказать мнение, что «бизнес-по женски» - это надуманное понятие, как то история «про блондинок» и т.п. На мой взгляд, если мы говорим о цивилизованном современном бизнесе, мы понимаем, что его законы, правила, методы и ключевые факторы успеха всегда должны быть, по большому счету, близки не зависимо от того, какой это бизнес и кто его руководитель.

Профессиональные качества, моральные ценности, менталитет и харизма успешного руководителя, полагаю, не зависят от пола. Это, видимо, как в поговорке: «Все успешные люди очень похожи, у каждой неудачи свое лицо».

Юрий ШАТОВ, руководитель образовательной программы «Финансы и кредит» ДВФУ:

- Изначально бизнес-процессы относились исключительно к мужской территории, но сегодня работающих женщин, в т.ч. на руководящих должностях, становится все больше, и определенно видно, что женская специфика у бизнеса все-таки есть. Если говорить об оптимальном разделении сфер деятельности, то мужчины легче генерируют идеи, а женщины лучше доводят их до ума. Поэтому должности, которые требуют креатива и свежих решений, лучше отдавать представителям сильного пола, а доработку и администрирование - прекрасной половине. И действительно, руководители женского пола отлично справляются с такими сложными задачами, как, например, вывод убыточного предприятия из кризиса. Преуспевают в секторах розничной торговли, бытовых услуг, издательского и медиабизнеса и т. д.

А владивостокские деловые женщины и вовсе особенные, способные даже из ничего сделать что-то - и при этом так профессионально и талантливо! Марина ЛОМАКИНА, Эльвира БЕЛОВА, Анна ТАЛЫЗИНА, Наталья ГАНИЧЕВА… - они работают в разных сферах, решают разные задачи, но похожи своей цельностью, целеустремленностью и глубиной понимания сути бизнес-процесса, что, впрочем, не мешает им оставаться в первую очередь настоящими Женщинами, и это достойно не меньшего восхищения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.