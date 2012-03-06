За совет с предпринимателей Владивостока денег не берут

1 марта во Владивостоке открылись центры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, в центре предприниматели могут получить бесплатные консультации по вопросам открытия и ведения бизнеса, получения кредитов, налогообложения и бухгалтерского учета, о работе государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Консультационные пункты расположены по адресам ул. Адмирала Фокина, д. 20, оф. 409. (график работы: понедельник-пятница, 10.00 - 18.00) и Океанский пр-т, д. 18, в дополнительном офисе Сбербанка России - бывшее здание Фадеевской библиотеки (график работы: вторник, четверг, 10.00 - 16.00).

«Золотой Рог».