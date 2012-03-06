Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За совет с предпринимателей Владивостока денег не берут
1 марта во Владивостоке открылись центры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Как сообщили в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, в центре предприниматели могут получить бесплатные консультации по вопросам открытия и ведения бизнеса, получения кредитов, налогообложения и бухгалтерского учета, о работе государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.
Консультационные пункты расположены по адресам ул. Адмирала Фокина, д. 20, оф. 409. (график работы: понедельник-пятница, 10.00 - 18.00) и Океанский пр-т, д. 18, в дополнительном офисе Сбербанка России - бывшее здание Фадеевской библиотеки (график работы: вторник, четверг, 10.00 - 16.00).
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Путин намерен решить кадровую проблему на Дальнем Востоке
- Во Владивостоке учили, как правильно создавать стартапы
- Кадры для предприятий Приморья предложили заказывать в ДВФУ
- Путин рекомендовал бизнесу скинуться по 50 млн рублей на Дальневосточный федеральный университет
- Во Владивостоке молодых ученых приглашают на конкурс
- Путеводитель для инвестора по Дальнему Востоку России презентовали во Владивостоке
- Приморскому бизнесу есть у кого поучиться
- Серия осенних English-классов стартует в Приморье
- Бизнес-школа поможет дальневосточникам
- "Успех" приглашает на тренинг. В Гонконг
Новости раздела
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин