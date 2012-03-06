В Китае заканчивается строительство четвертого балкера для FESCO

Китайская верфь Qingshan Shipyard закончила основной этап строительства четвертого судна серии из четырех балкеров (специализированное судно для перевозки грузов насыпью и навалом), строящихся для транспортной группы FESCO (базовая компания - ОАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП).

Судно FESCO Stavropol направлен для достройки на завод Zhangjiagang Jiu Sheng Shipyard Co., Ltd. Ожидается, что оно войдет в эксплуатацию FESCO в апреле-мае 2012 года. Таким образом, флот FESCO будет насчитывать 51 судно суммарным дедвейтом около 1 млн тонн.

«Золотой Рог».