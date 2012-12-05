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Энергетики заняли 4 млрд рублей на ТЭЦ во Владивостоке

05 Декабря 2012, 20:01 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря, ZRPRESS. ОАО "РусГидро" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 5 декабря года подписали договор поручительства на строительство ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке.

Сумма кредита составляет 4 млрд рублей, срок - до 12 лет. Подписи под документом поставили председатель правления "РусГидро" Евгений ДОД и первый вице-президент ЕББР Варел ФРИМАН.

В свою очередь, генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (входит в группу "РусГидро") Сергей ТОЛСТОГУЗОВ и Варел Фриман подписали кредитное соглашение на строительство ТЭЦ "Восточная".

Средства будут направлены на финансирование инвестиционного проекта по строительству ТЭЦ "Восточная" (ГТУ-ТЭЦ на площадке Центральной пароводяной бойлерной во Владивостоке), а также рефинансирование текущей задолженности "РАО ЭС Востока".

"Этот кредит станет важным инструментом реализации программы по переводу мощностей Дальнего Востока с угля на газ. Новая электростанция будет энергоэффективной, позволит сократить выбросы парниковых газов, по сравнению с угольными мощностями, что будет способствовать снижению уровня загрязнения атмосферы во Владивостоке", сказал Варел Фриман.

Финансирование проекта строительства ТЭЦ в общем объеме 10,2 млрд рублей предусмотрено инвестиционной программой "РАО ЭС Востока" на 2012-2014гг.

11 июля 2012 года во Владивостоке прошла торжественная церемония начала строительства станции. Установленная мощность ТЭЦ "Восточная" составит 139,5 МВт, тепловая - 420 Гкал/ч.

Стратегия "РусГидро" по развитию дальневосточной энергетики включает в себя замещение экономически неэффективных мощностей эффективной генерацией в результате объединения ГЭС и ТЭС в единый контур управления, заключение прямых договоров с потребителями как на действующую мощность, так и по объектам перспективного строительства, реализацию потенциала приграничного экспорта электроэнергии и реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства и проектного финансирования.

Олег  КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

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