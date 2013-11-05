Дальневосточные рестораторы заглянули в чужую кастрюлю

Рестораторы региона обсудили во Владивостоке проблемы отрасли

Чем отличается региональный ресторанный бизнес от московского, что представляет собой «ресторанное ОСАГО», какова сегодня ситуация на российском рынке франчайзинга, - об этом и многом другом говорили участники IX Дальневосточного конгресса Рестораторов и Отельеров на круглом столе, посвященном проблематике ресторанного бизнеса.

«Ресторанный бизнес в регионах имеет общий недостаток – мало сильных концепций. Ситуация практически в любом крупном городе России часто напоминает Москву начала 2000-х: ресторанов много, но их концепции невнятны и размыты, - считает директор департамента по развитию управляющей компании «Арпиком» (г. Москва, сети Goodman, «Колбасофф» и «Филимонова и Янкель») Олег ЮДИН. – Другая распространенная проблема, бросающаяся в глаза – слепое копирование идей. Не по договору, не по франчайзингу – просто подсмотренная, как правило, в столице идея и выданная, естественно, под другим названием. Владивосток – не исключение. Столкнулся с этим, едва прилетев во Владивосток, буквально по дороге из аэропорта. И третья, до сих пор не решенная проблема – низкий уровень сервиса. Об этом говорится давно, и вроде рестораны наконец-то начинают вкладывать в обучение персонала, понимая, что хороший сервис – важнейшее конкурентное преимущество, но над этим все равно еще работать и работать».

Мало сильных идей

Что еще отличает московский ресторанный рынок от региональных, так это крайне высокая конкуренция, - считают участники круглого стола. Наряду с безумными арендными ставками это ставит под вопрос существование любого ресторана. И только сильная концепция позволяет «выстрелить» и, главное, удержаться на рынке. Для каждого региона – она своя. В Приморье безусловной фишкой может и должен стать формат рыбных ресторанов, но этого во Владивостоке до сих пор не случилось. Самыми беспроигрышными ресторанными форматами по-прежнему являются итальянская и японская кухни, очень популярные у потребителя. Кроме того, хорошим стартом для открытия собственного дела может стать покупка франшизы известного, проверенного временем бренда, в т.ч. международного.

При этом надо отдавать отчет в том, что открытие нового ресторана в любом случае требует немалых средств и готовности ждать, поскольку невозможно заранее просчитать, как быстро удастся выйти в ноль, не говоря уже о первой прибыли. «В каждом регионе это происходит по-разному, - говорит Олег Юдин. - Нашим партнерам в одном из сибирских городов, открывшим по франчайзингу ресторан Goodman шесть лет назад, в этом году удалось добиться отличных показателей - плюс 25% по выручке и плюс 12% по гостям (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), сегодня это лучший мясной ресторан в городе, но предыдущие годы работы были для ребят не самыми простыми. Правда, стоит учитывать, что речь о более высокой концепции в ценовом плане, нежели массовый сегмент. Случались неудачи и у «Арпикома», связанные с многомиллионными потерями, правда, не в регионах, а в Москве, в середине 2000-х. Так, изначально у нас было восемь разных концепций, из них – пять пивных. Но в итоге оставили три - самые сильные и живучие, способные приносить стабильный доход».

Если говорить о конкретных цифрах, то, по словам Юдина, открытие демократичного по цене ресторана «Колбасофф» площадью примерно 450 кв.м. под ключ – с покупкой франшизы, строительством, разрешительной документацией, обучением персонала и постановкой бизнес-процессов – обойдется в 20-25 млн руб. Более высокий формат Goodman потянет уже около 37 млн руб.

На вопрос, появится ли один из форматов «Арпикома» в Приморье, представитель компании ответил уклончиво: «Владивосток мы оцениваем как город с хорошим экономическим потенциалом, где неплохо развивается и ресторанный бизнес. Мы предпочитаем выходить в регионы по франчайзингу, и я не вижу больших проблем, которые помешали бы нам сделать качественную франшизу здесь».

Франчайзинг: куда двигаться регионам

О том, как развивается сегодня рынок франчайзинга общественного питания, говорила и советник Российской ассоциации франчайзинга Светлана КНЯЗЕВА. «Если 5-10 лет назад большинство франчайзинговых систем в России открывались в области розничной торговли одежды (хотя на Западе 80% приходится сферу услуг), то сегодня ситуация меняется, и розница уступает позиции ресторанному бизнесу. Вторая тенденция – выход на российский рынок крупных мировых систем, правда изначально настроенных на рынки Москвы и Санкт-Петербурга, и меньше внимания уделяющих развитию в регионах. При этом они ищут партнеров с финансами, инфраструктурой, - словом, серьезных игроков рынка. И, наконец, тенденция, которая не может не радовать – региональные ресторанные сети и сами стали задумываться о развитии с помощью франчайзинга, и не только пытаются завоевать Москву и Питер, но и активно идут в другие регионы. Мы наблюдаем это по количеству заявок на разработку франшиз.. Что же касается Дальнего Востока, то, честно говоря, то более активному проникновению к вам региональных – да и московских - сетей зачастую мешают расстояния: как выстраивать логистику, как удаленно контролировать бизнес-процессы…

С другой стороны, региональные компании часто стараются захватить все, что рядом, особенно, где не ступала нога федералов, а затем направиться в Москву. И, может быть, это даже хорошо, что на Дальнем Востоке не так много крупных федеральных игроков? Более того, может быть, дальневосточным сетям нацеливаться не на Москву, а на рынок АТР?».

К слову, такие планы у местных игроков есть. По крайней мере, две сети кофеен намерены начать работать в Китае.

«Ресторанное ОСАГО» - бремя или спасение

До сих пор страхование в ресторанном бизнесе было добровольным, и им пользовались немногие, в основном, представители иностранного бизнеса. По новым же правилам, которые вступят в обозримом будущем, владельцы ресторанов и кафе будут обязаны страховать свою ответственность перед третьими лицами. Государство устало выплачивать огромные компенсации пострадавшим от пожаров и прочих чрезвычайных ситуаций и, естественно, желает переложить это на плечи бизнеса. Да и Федерация Рестораторов и Отельеров России сама предложила внести поправки в действующие правила. Минимальный лимит страхования точки площадью до 50 кв.м. составляет 10 млн рублей, в случае смерти человека по вине владельца точки питания – выплата составит 2 млн на человека, причем уровень коэффициента может варьироваться – для крупных городов с большим числом туристов он может быть выше, для компаний, работающих по нормам, - ниже.

«На самом деле, страхование в целом - это цивилизованный инструмент управления рисками, а страхование ответственности – необходимость, объективно возникшая на рынке. С этим постоянно сталкиваются рестораторы, приобретающие международные франшизы, да и в 90% договоров аренды есть пункт о страховании ответственности перед третьими лицами, - поясняет ведущий специалист страховой компании «ИСК Евро-Полис» Анна ТУЛЯНКИНА, специально прилетевшая на конгресс из Москвы. – Более того, сознание рестораторов к этому давно готово, а вот закон, как ни странно, зачастую - нет. Мы сталкиваемся с этим при работе с международными сетями, выходящими на наш рынок. Те риски, которые давно кажутся естественными на Западе, не всегда можно включить в страховые программы на территории России. Кроме того, страхование ответственности не стоит воспринимать бременем (стоимость полиса – от 15 тысяч рублей для страховой суммы в 500 тысяч), это может стать настоящим спасением: требования компенсации морального труда звучат все чаще (а ведь не каждый ресторан имеет в штате юриста), да и число случаев мошенничества возросло в разы: тяжбы с ресторанами становятся инструментом заработка, как это давно происходит на Западе. Ситуация осложняется тем, что закон формально стоит на стороне потребителя, и пришедшего в ресторан мошенника сложно уличить и остановить».

И если в западных регионах России все больше рестораторов сознательно страхуют свою ответственность, то в Приморье это пока еще не стало тенденцией.

«Из нескольких десятков владивостокских ресторанов, которым мы отправили развернутые предложения по страхованию, откликнулись только два, - говорит директор Дальневосточного филиала «ИСК Евро-Полис» Алексей ЩУКИН. – Зачастую проблема в управляющих ресторанов. Собственник быстрее идет на контакт и больше понимает, чем грозят судебные издержки. Да и местные арендодатели не часто включают пункт обязательного страхования ответственности в договоры. Видимо, поговорка «Пока гром не грянет…» актуальна до сих пор».

Татьяна ОРЛОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.