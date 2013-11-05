Новый собственник ДВКЦ "Партнер" совершил перезагрузку

Новый собственник и директор компании Виктория Ворожбит решила оставить все то ценное, что есть у компании, сделав ее более продвинутой в технологическом плане

Двенадцать лет назад Дальневосточный консалтинговый центр «Партнер» стал одним из первооткрывателей рынка бизнес-образования в Приморском крае, взяв на себя миссию обучения молодого тогда еще класса предпринимателей. Основатель и директор «Партнера» Евгения ОЛОФИНСКАЯ сама вела различные тренинги, а также приглашала во Владивосток лучших преподавателей со всей России. С ее легкой руки во Владивостоке впервые побывали Владимир ТАРАСОВ, Радислав ГАНДАПАС, Игорь МАНН и многие другие «гуру бизнеса», а в тренингах приняли участие более 13 тыс. человек.

Летом этого года Евгения Олофинская официально заявила о том, что уходит из «Партнера», оставляя за собой лишь небольшую практику консультирования. Свое дело, выстроенное и отлаженное, она передала в надежные руки – новым владельцем и директором компании стала Виктория ВОРОЖБИТ, один из ведущих специалистов региона в области стратегических коммуникаций. Сегодня она в гостях у «ЗР».

Досье "ЗР"

Виктория Николаевна Ворожбит окончила факультет экономики и бизнеса Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Лондонскую школу PR, прошла курс обучения у Михаэля БЛЮМЕНШТАЙНА (Германия-Австрия) по программе «Системный менеджмент и системное консультирование». Занималась политконсалтингом, работала в топ-менеджменте компаний «Парк Групп», «Славда», «Дальсвязь», «Ростелеком», где руководила вопросами стратегических коммуникаций, связей с государственными органами, инвесторами и акционерами.

- Виктория, вы – один из сильнейших в регионе специалистов в области PR, и ваша карьера все эти годы шла стремительно вверх. Последняя должность в компании «Ростелеком» - директор департамента внешних коммуникаций. С таких позиций обычно просто так не уходят. Вы же не просто ушли, но и совершенно изменили траекторию своего развития. С чем это связано?

- В 2007 году, когда я только пришла в «Ростелеком» (тогда это была макрорегиональная компания «Дальсвязь», которая входила в холдинг под руководством «Связьинвеста»), генеральным директором компании был Антон КОЛПАКОВ – яркий, харизматичный руководитель западного типа. Он умел ставить масштабные цели, умел вдохновлять, быть одновременно другом, наставником, лидером. Считаю, что мне крупно повезло с руководителем, я с удовольствием у него училась. А дальше началась реорганизация, централизация, сама отрасль очень сильно изменилась, появились новые подходы, которые не всегда мне импонировали, появились ценностные расхождения, пропало чувство причастности к огромной и сильной компании. Кроме этого, многие функции регионов были переданы федеральному центру, масштаб задач изменился, интерес к работе стал слабеть.

Мне сложно просто ходить на работу, даже за очень хорошую зарплату, даже в очень дружный коллектив, а у меня был именно такой; я люблю, чтобы жизнь била ключом, чтобы работа приносила радость, поэтому когда нет профессионального развития, в условиях стагнации начинаю остро чувствовать необходимость что-то менять.

Я приняла решение уйти. На тот момент у меня не было никакого «запасного варианта», я ушла просто в никуда. Новая дверь может открыться только тогда, когда закроется старая, поэтому я легко расстаюсь с тем, что перестает быть мне интересным. Но я очень благодарна «Ростелекому» за неоценимый опыт работы в огромной федеральной компании, за коллег, с которыми мне повезло работать, за возможность изучения бизнес-процессов внутри глобального телекоммуникационного организма. Если собрать всех ростелекомовцев на одном географическом пространстве, они вполне могут населить небольшой город. Город, который всегда отзывается в моем сердце любовью и благодарностью.

Я дала себе год на размышления, решив устроить таким образом самый длительный перерыв за историю своей трудовой деятельности.

- Но предложения же наверняка были, – в нашем регионе с его кадровым голодом таким специалистам, как вы, просто не дадут не работать…

- Конечно, были. Но после «Ростелекома» идти на ту же позицию в другую компанию было уже не интересно. Вариант уехать в Москву мне не подходит, я люблю Владивосток, хочу жить и работать здесь. Предложения от политиков и чиновников я не рассматривала в принципе – эта страница в моей трудовой биографии уже закрыта. Я решила остановиться и прислушаться к себе. А это лучше всего делать далеко от дома.

- Поехали путешествовать?

- Да, сначала был просто отдых – посещала мировые культурные столицы на западе, гуляла по пляжам и другим терапевтическим местам Азии, а потом уехала в Индию. Меня давно тянуло в эту страну. Там было много всего передумано. Вернулась я с твердым намерением реализовать во Владивостоке новый проект, причем непременно связанный с Индией и ее культурой. Но тут появился «Партнер».

- Как это произошло?

- С Евгенией Олофинской нас связывают давние дружеские отношения. Однажды она сказала, что решила уйти из этого бизнеса и компания, возможно, будет продаваться. Меня это заинтересовало, и через некоторое время состоялась сделка.

- Вы долгое время работали наемным менеджером. Не страшно было уходить в собственный бизнес?

- В 90-е годы и в начале нулевых у меня, как и многих, наверное, был свой бизнес, точнее несколько не связанных друг с другом проектов. Тогда многие пробовали себя в предпринимательстве, это было веселое время, настоящий предпринимательский рок-н-ролл. Вот и мы с друзьями чем только не занимались. Сначала покупали нефтепродукты на Омском и Хабаровском нефтеперерабытывающих заводах и продавали их здесь оптом, потом открыли АЗС. Отправляли рыбу рефсекциями в западные регионы, возили мебель из Китая. Получалось довольно-таки успешно, а главное, всегда горели глаза, было весело и азартно. Вот этот предпринимательский азарт и авантюризм рождал иногда курьезные проекты. Однажды мы с друзьями решили выращивать морскую капусту, составили бизнес-план, посадили огороды в бухте Козьмино, наняли водолазов. Капуста росла и колосилась, мы уже подсчитывали прибыли, но тут на нее внезапно напал морской еж. Можно было выловить ежа и продать, все-таки он дороже капусты, но только рыбинспекция была против.

К потерям финансовым отношусь философски, по принципу «спасибо, Господи, что взял деньгами», но по-настоящему обидно было в 98-м, когда случился дефолт. Значительная для меня сумма на счете лежала в рублях, а взаиморасчеты с поставщиком были во франках. 17 августа я проснулась и узнала, что франк стоит примерно в три раза больше, чем вчера, государство умеет превращать карету в тыкву гораздо быстрее, чем сказочники.

- Почему это не новый бизнес?

- У «Партнера» есть то, что называется goodwill - доброе имя фирмы. Есть сложившийся круг клиентов, тренеры, история... Отлаженный бизнес всегда лучше, чем стартап. Когда дом построен, можно модернизировать и улучшать его бесконечно.

- «Партнер» - это ваша компания. Какие ощущения? Есть ли разница с работой по найму?

- Я не вижу разницы, где бы я ни работала, всегда относилась к делу как к своему, поэтому мне легко сейчас. К тому же «Партнер» – небольшая компания, управление которой не требует титанических усилий и круглосуточного нахождения на рабочем месте, я могу жить в своем собственном ритме, посвящая себя в том числе семье и увлечениям. Для меня это важно.

- Какие изменения ожидать в ближайшем будущем?

-Они уже есть. И внешние – у нас новая идентика, постепенно меняется сайт и появляются новые каналы коммуникации с клиентами. Но гораздо важнее то, что происходит внутри компании: сейчас идет масштабный процесс внедрения новой системы продаж, появляются другие технологии учета, создаются новые образовательные продукты, которыми уже очень скоро мы сможем не просто порадовать, но и удивить наших клиентов. Большим «приобретением» компании я считаю подписание договора с московским тренером Александром БОЦУРОЙ, который согласился на мое предложение и приехал во Владивосток как минимум на год для того, чтобы поработать в «Партнере». Это тренер экстра класса, специализирующийся на корпоративных тренингах и успешно работающий с такими монстрами рынка, как «Норильский Никель», «Альфа Цемент», Philip Morris, «Связьинвест», «Ростелеком», Eldorado, Coca-Cola, JTI, Росгосстрах, «Видеоинтернешнл», ВТБ-24, СТС, АльфаБанк, и другими.

Многие компании Дальнего Востока уже сейчас могут позволить себе консультанта практически любого уровня. Еще совсем немного - и в порядке вещей будет то, что на топовых позициях в региональных компаниях будут работать руководители федерального уровня и экспаты. Но получить продукт признанного российским рынком качества по вполне региональной цене, согласитесь, приятно. С приездом Александра Боцуры во Владивосток такая возможность у наших клиентов теперь есть.

- Чем порадуете своих клиентов в ближайшее время?

- С успехом прошел семинар Михаила УМАРОВА по продвижению бизнеса в социальных сетях, мы планируем и дальше развивать эту тему. Уже 2 декабря из Израиля приедет Александр ЛЕВИТАС с семинаром «Партизанский маркетинг в интернете».

В ноябре для руководителей компаний, оказывающих розничные услуги, мы привозим из Цюриха уникального преподавателя, автора бестселлера «Генератор прибыли» и очень интересного человека Дмитрия ЧЕРНОВА. В Лондонской школе PR он читал у нас экономические дисциплины, уверена, что те, кто посетит семинар Дмитрия, захотят поучиться у него еще. По единодушному мнению студентов Лондонской школы, Дмитрий признан лучшим преподавателем.

По запросу наших клиентов мы вновь проводим тренинг «Оперативное управление» от Игоря ТКАЧА, у которого за годы работы в Дальневосточном регионе образовался уже настоящий фан-клуб.

В октябре стартовал проект «Время Ч» - небольшие вечерние встречи по четвергам, в течение которых можно пройти небольшой мастер-класс, пообщаться с интересными людьми, познакомиться поближе с преподавателем, получить своеобразный «тестер» тренинга и принять для себя решение об участии в дневной или двухдневной сессии.

Из наиболее интересных вечерних встреч я бы отметила мастер-класс от Ларисы БЕЛОБРОВОЙ, которая сейчас находится во Владивостоке и согласилась посотрудничать с нами. Полезным для HR-менеджеров будет круглый стол Александра ПАПАШВИЛИ «Корпоратив. Шагаем сами», для руководителей рекомендую короткий тестер авторского семинара Вячеслава ЛЕТУНОВСКОГО«Менеджмент по Суворову» и бизнес-игры, которые проведет Александр Боцура.

- А от того проекта, который родился в Индии, пришлось отказаться?

- Нет, конечно, просто на время он отложен. В приоритете «Партнер» и все, что с ним связано, возможности одновременно вести два проекта пока нет. Пройдет какое-то время, и у меня появится возможность реализовать еще один проект, полезный и нужный нашему региону.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.