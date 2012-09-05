АТЭС плюс ВТО

Деловые перспективы Дальнего Востока и Приморского края определяют сейчас два события: проведение во Владивостоке саммита АТЭС и вступление России в ВТО, - считает Дмитрий СУЛЕЕВ, председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», предприниматель.

- Мировая общественность до сих пор мало что знала о Владивостоке. Наш город почти сто лет был закрыт для доступа иностранцев и даже отсутствовал на мировых картах. Многие участники саммита, я уверен, будут удивлены тем, что на берегу Японского моря есть такой современный российский город. И этот факт – уже подвижка к новым деловым отношениям.

Вступление России в ВТО накануне саммита АТЭС во Владивостоке – это очень серьезный повод для представителей бизнеса пересмотреть подходы к его ведению, а для региональных и местных властей – задуматься над условиями местной бизнес-среды. Перспектива свободной конкуренции с иностранными компаниями никогда еще не была для нас такой реальной.

Группа компаний, с которой связана моя предпринимательская деятельность, подошла к саммиту с новым перспективным инвестиционным проектом. Планируется строительство двух молов – торгово-развлекательных комплексов общей площадью около 70 тыс. кв. м. в районе улиц Борисенко и Сахалинской и Русская – проспект Столетия Владивостока. Мы как застройщики готовы участвовать в софинансировании проекта, входим в проект оформленными в собственность земельными участками и готовы осуществлять организацию строительства. В активной стадии - переговоры о поддержке проекта региональными и местными властями. Надеемся, что участники бизнес-мероприятий саммита проявят интерес к участию в проекте в качестве инвесторов.

Как предприниматель я всегда придерживался точки зрения: единственное, что бизнесу необходимо от власти, – это понятные, стабильные и равные для всех условия ведения бизнеса. Для того чтобы вкладывать в развитие, необходима ясность, по каким правилам мы будем играть через пять-десять лет. И, безусловно, сокращение коррупционной составляющей – это отдельная тема.

Найти ресурсы, соразмерные своим проектам, бизнес, в принципе, способен и без поддержки государственных структур, даже в ситуации больших сложностей с получением госгарантий в кредитовании и полного отсутствия госгарантий лизинговых сделок, что мы и имеем в настоящий момент. Риски и ставки в этом случае больше, но все затраты, включая проценты по кредитам, налоги, сборы и прочее, бизнес закладывает в себестоимость продукта. В том или ином виде всё это ложится на потребителя.

Наглядным примером тому являются девелоперские проекты, связанные с жилищным строительством: Приморье традиционно входит в тройку самых дорогих по цене квадратного метра городов России. Не менее наглядный пример, правда, не так часто упоминаемый, – это кредитование в зарубежных банках приморских рыболовецких компаний. Ставки кредитов там действительно заметно ниже. Но в качестве условий оговаривается, что оборудование закупается в той же стране, туда же продаются и уловы кредитуемой путины. Как результат - рыбная продукция во Владивостоке стоит дороже, чем в Москве и средней полосе России.

Сможем ли мы продолжать такую практику в дальнейшем – большой вопрос. И если региональные и местные власти действительно озадачены демографической ситуацией в регионе, проблемой оттока населения и т.п., то их прямая задача – создать максимально благоприятные условия для развития бизнеса. Что возможно на региональном уровне?

С 2009 года в Приморье существует НКО «Гарантийный фонд Приморского края», призванная обеспечить доступность кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса для долгосрочных проектов, предоставив поручительства при оформлении банковских кредитов. Это очень востребованная практика, ее объемы должны увеличиваться, а оформление обращений было предельно упрощено. Но в Приморском крае пока нет института, который бы обеспечивал гарантии лизинговых сделок. Этот пробел необходимо устранить в кратчайшие сроки. Возможно, эти полномочия следует предоставить тому же Гарантийному фонду.

Как депутат, лидер приморской организации «Деловая Россия», наконец, как глава семьи, у которого в Приморье дети подрастают, я глубоко уважаю и поддерживаю предложения министра по развитию Дальнего Востока, полпреда Президента в ДФО Виктора ИШАЕВА по созданию налоговых преференций для новых дальневосточных предприятий. Для того, чтобы заявить об этом с высокой трибуны, нужны мужество и преданность своему региону. Согласно предложенной министром модели, вновь организующиеся предприятия следует освободить от 80% налогов и сборов, за исключением НДФЛ. Именно так развивались Тайвань, Сингапур, Гонконг, это устойчивая мировая практика.

Я бы расширил доступ к таким преференциям и действующим дальневосточным предприятиям, которые начинают новые инновационные проекты или производства. Ведь даже при таком, сверхльготном, налогообложении региональный бюджет получит дополнительные доходные источники в виде НДФЛ, а спустя некоторое время – и другие платежи. Льготы и преференции дадут возможность компаниям сократить срок окупаемости, обеспечат равные условия в конкурентной среде, что особенно важно теперь, когда Россия вошла в ВТО.

«Золотой Рог».